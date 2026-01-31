1月31日は「アロハの日」　挨拶以外にも意味が多くあることば

「1月31日」。今日は何の日でしょう？答えは「アロハの日」。1月31日は、福島県いわき市のレジャー施設「スパリゾートハワイアンズ」を運営する常磐興産などが参加する「いわき観光共同キャンペーン実行委員会」が制定し、一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されました。「アロハ」といえば、ハワイ語の中でも最も有名な言葉で、「こんにちは」「さようなら」などの挨拶に使われることが多いですが、その挨拶のときのハンドサインの形（親指と小指を立て他の3本の指を折り曲げる）が1本、3本、1本ということから1月31日が記念日になりました。

古代ポリネシアの神聖な挨拶から誕生

「アロハ」というシンプルで短い言葉には、実はとてもたくさんの意味が隠れています。こんにちは、さようなら、ありがとうという挨拶のほか、愛、愛情、思いやり、慈悲、寛容、恋人、愛する人、最愛の、誠実な、共感、尊敬などなど。

さらに「ALOHA」を分解するとALO＝顔とHA＝呼吸という意味があって、それは、お互いの額と鼻を合わせ、鼻から大きく息を吸って挨拶を交わしていた古代ポリネシアの神聖な習慣「ホニ」が語源だと考えられている説もあります。

この瞬間に出逢ったことを喜び、互いの生命の尊さを讃え合う。そんな挨拶の形が「アロハ」という言葉となり、ハワイでは単なる挨拶の言葉をではなく心や精神、愛や思いやりについて教えてくれているというわけです。

アロハが教えてくれるのは「愛」と「思いやり」の精神（photoAC）

映画でも描かれていた「アロハ」の精神

1966（昭和41）年、福島県いわき市に日本で南国ハワイを感じられる施設「常磐ハワイアンセンター」（現在の「スパリゾートハワイアンズ」）が開業。この施設は、2006年公開の映画『フラガール』（主演：松雪泰子）で一躍有名になりました。

寂れゆく炭鉱の町を新しいレジャー産業で支えようと奮闘する田舎娘たち。フラガールを目指す彼女たちに、フラの動きには1つ1つ意味があることを伝えると、まったく踊れなかった彼女たちが動きを理解し踊れるようになっていくというシーンがありました。

親の反対や周囲の冷ややかな目にも耐え、必死にがんばるフラガールたち。映画の中で描かれていたのは、ハワイに伝わる互いを思いやる愛ややさしさという「アロハ」の精神だったように思います。

「フラ」はハワイ語で「踊り」を意味する Photo by AdobeStock

日本全国が笑顔であふれますように

「自分自身の心や精神といった内面を整え、他人には思いやりをもって接する」というアロハスピリットを、記念日を通して知ってもらい日本全国が笑顔であふれるようにと願いが込められているという「アロハの日」。

自分の心を整えて、他人のことも思いやる。日々の忙しさの中で、ついつい忘れてしまいがちなそんな大切なことを思い出させてくれる「アロハ」を合言葉に、今日は自分にも人にもやさしい気持ちで過ごしましょう！

【画像】「フラ」にはハワイ語で「踊る」という意味も込められているフラダンス（2枚）