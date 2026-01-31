40歳最年長レースクイーン、入籍を報告！「お互い知ってるからビックリ！」「まさか結婚発表とは！」
40歳の最年長レースクイーンで知られる片瀬亜乃さんは1月29日、自身のInstagramを更新。結婚を報告しました。
【写真】40歳最年長レースクイーン、結婚を発表！
この投稿にコメントでは「お互い知ってるからビックリ！」「何かよく見たことある二人だなー笑」「発表見て勝手に私も嬉しい気持ち」「まさか結婚発表とは！！」「あーのちゃんとけいたんさん！！ びっくり！」「おめでとう お幸せに」と驚きと祝福の声が多数寄せられています。
この投稿に「この覚悟と誠実さ、本当に尊敬します」「そのまま走ってて〜〜！」「今後も応援させて頂きます!!」「容姿も綺麗ですが、心も美しい方ですね」「素敵な方は年齢関係ありませんね」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
【写真】40歳最年長レースクイーン、結婚を発表！
「まさか結婚発表とは！！」片瀬さんは「REALAKIBABOYZのけいたんさんと入籍いたしました。リアルアキバ嫁としても頑張ります！ 温かく見守っていただければ幸いです 今後ともよろしくお願いいたします」とつづり、1枚の写真を投稿。アニソンダンスパフォーマー・ヲタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」のメンバー、けいたさんとの結婚を報告し、ツーショットを披露しています。
「40歳の最年長レースクイーンです！」1月8日に自身のXで「40歳の最年長レースクイーンです！」と、今まで非公表にしていた年齢を公表した片瀬さん。「レースクイーンやキャンギャル、モデルなど見られる仕事は年齢に縛られる事も多く、年齢を公表することで仕事の幅が狭まりお仕事が少なくなる事を恐れて非公表として活動してきました」と今まで非公表にしてきた理由を明かし、「今回公表することにしたのは、いくつになってもやりたいことをして、着たい服を着れて、そしてこれから歳を重ねる女の子に40歳になってもまだまだずっと楽しく生きていけるよって言う事を伝えたかったからです」とつづりました。
この投稿に「この覚悟と誠実さ、本当に尊敬します」「そのまま走ってて〜〜！」「今後も応援させて頂きます!!」「容姿も綺麗ですが、心も美しい方ですね」「素敵な方は年齢関係ありませんね」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)