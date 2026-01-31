アダム・ドライバー主演の新作スリラードラマ「Rabbit, Rabbit（原題）」に、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』（2023）ウィル・ポールター＆『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』（2025）オデッサ・ヤングが出演することがわかった。米などが伝えている。

本作は、米イリノイ州南部のトラック・ステーションを舞台に、警察に追い詰められた脱走犯が自由を勝ち取るため人質を取る物語。しかしその対峙が、人質たちとの制御不能な社会実験へ、さらに「戦術的共感」を訓練されたベテランFBI危機交渉官との感情的な駆け引きへと発展していく。

ポールター＆ヤングの役どころは現時点で明かされていない。脱走犯役は『スター・ウォーズ』シリーズのアダム・ドライバー、FBI危機交渉官は『ワン・バトル・アフター・アナザー』（2025）のレジーナ・ホールが演じる。

ポールターといえば、『メイズ・ランナー』シリーズや『ミッドサマー』（2019）、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：VOLUME 3』（2023）、『ウォーフェア 戦地最前線』（2025）など多彩な映画作品に出演してきた。また、「DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機」や「一流シェフのファミリーレストラン」といったテレビシリーズでも活躍している。

ヤングは『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』のほか、『グッバイ、リチャード!』（2018）や『アサシネーション・ネーション』（2018）、ジュード・ロウ主演のNetflixドラマ「ブラック・ラビット」などに出演している。

本作のクリエイター・ショーランナー・脚本家を務めるのは、『ザ・タウン』（2010）や『THE BATMAN-ザ・バットマン- 』（2022）を手掛けたピーター・クレイグ。監督は2025年に世界中で社会現象を起こしたNetflixシリーズ「アドレセンス」のフィリップ・バランティーニだ。ドライバー、クレイグ、バランティーニは製作総指揮にも名を連ねる。

