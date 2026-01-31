シルヴェスター・スタローンの代表シリーズ『ロッキー』製作の舞台裏に迫る伝記映画『I Play Rocky（原題）』の米国公開日が2026年11月20日に決定したようだ。米が報じている。

『I Play Rocky』は、伝説的シリーズ『ロッキー』の誕生を軸に、スタローンがスターになる以前の下積み時代に焦点が当てられる。若き日のスタローン役を演じるのは、『ゴッドファーザー』の製作舞台裏を描く「ジ・オファー／ゴッドファーザーに賭けた男」（2022）でアル・パチーノ役を演じたアンソニー・イッポリート。本作でもまたレジェンド俳優を演じることとなる。

1976年11月21日にリリースされた『ロッキー』は、2026年に公開50周年を迎える。『I Play Rocky（原題）』は2026年11月13日に限定公開された後、感謝祭の祝日に合わせて、ほぼ50年後となる11月20日に米国で一般公開される形だ。

ロッキーの永遠のライバルであるアポロ・クリードを演じた故カール・ウェザース役には、『ビール・ストリートの恋人たち』（2018）で注目されたステファン・ジェームズがキャスティングされている。そのほかのキャストには、『アステロイド・シティ』（2023）のマット・ディロン、『レベル・リッジ』（2024）のアナソフィア・ロブ、『シャザム！～神々の怒り～』（2023）のP・K・バーン、『ブラッドショット』（2020）のトビー・ケベル、『ハウス・オブ・ダイナマイト』（2025）のトレイシー・レッツ、『それでも夜は訪れる』（2025）のステファン・ジェームズ、『ザ・コンサルタント2』（2025）のロバート・モーガンらが名を連ねる。なお、スタローンは本企画を認知しているが。

監督を務めるのは、『グリーンブック』（2018）でアカデミ賞作品賞・脚本賞に輝いたピーター・ファレリー。脚本は、『砂と霧の家』（2003）や『Z Bull ゼット・ブル』（2018）のピーター・ギャンブルが手がける。プロデューサーとして、『ブラックアダム』（2022）のトビー・エメリッヒ、『グランドピアノ 狙われた黒鍵』（2013）のクリスチャン・バハが参加している。

『ロッキー』製作の舞台裏に迫る伝記映画『I Play Rocky（原題）』は、2026年11月20日に米国公開予定。日本公開は未定。

