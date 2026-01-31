押上に江戸の長屋をイメージした木造宿泊施設が2月に開業--三井ホームと東武不動産初の共同事業
三井ホームは、東武不動産が推進する「ことまちプロジェクト」において、宿泊・店舗複合施設「T-home 景(KEI)」の施工を担当している。1月に竣工し、開業は2月11日を予定。
「江戸の長屋」をイメージした外観
同プロジェクトは、東武不動産が推進する「ことまちプロジェクト」の一環であり、東京スカイツリータウンの来訪者を周辺地域へ誘導し、地域全体の賑わい創出を目指すもの。三井ホームとの初の共同事業となる。
歴史ある押上の街並みに調和するよう、江戸の長屋をイメージした全6棟の分棟形式を採用した。
防火地域内ながら、三井ホームが培ってきた「2×4工法耐火構造」により木造の温もりを実現している。
客室は「T-home」シリーズ最大規模の全29室で、最大200名の収容が可能。客室は和モダンをコンセプトにしており、畳の小上がりや無垢材の質感を取り入れた。キッチンや洗濯機を完備し、グループや多世代での長期滞在にも対応する。
「和モダン」な内観
押上駅から徒歩圏内の利便性を活かした店舗や広場も併設し、地域の回遊性と持続可能な街づくりに貢献する。
