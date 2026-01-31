令和ロマン・くるま、眼鏡は「鋭さ」の演出だった
お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、1月31日に公開されたトーク番組「しんごの芽」（読売テレビ/TVer）に出演。眼鏡を掛けてテレビに出演していた理由について語った。
香取慎吾とくるまがトークを繰り広げる中で、香取が「眼鏡してない？してたり、してない？」と尋ねると、くるまは「今日はしてない。なんか、してない感じにちょっとしようかな、と、今日は」と回答。
くるまによると、これまでは眼鏡を掛けて鋭さを演出するなどのセルフブランディングを行っていたという。「M-1グランプリ」で優勝した際、慶應義塾大学に「卒業はしていないものの行ってた」経歴から「慶應生だ！」「インテリだ！」という印象を持たれることが多く、サービス精神で求められるキャラクターを演出していたと明かした。香取が、この日のくるまからは鋭さを感じず「やらかいね」と印象を伝えると、くるまは「本当に普通の感じで。香取さんの前では、そんな、鋭さなんて出しても。自然で来させてもらいました」と語った。
