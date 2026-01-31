彼氏と３年以上続いている女性が語る「交際を長持ちさせる秘訣」５パターン
「せっかく付き合ってもすぐに別れてしまう」という人は少なくありません。では、一人の人との交際が長く続く女性は、いったいどんなことに気を付けているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「彼氏と３年以上続いている女性が語る『交際を長持ちさせる秘訣』」をご紹介します。
【１】相手を束縛しすぎない
「必要以上にLINEや電話で連絡を取らないように気を付けてます」（20代女性）というように、過干渉を避けるパターンです。連絡頻度を控えめにするだけでなく、「誰とどこに行ったのか」などをしつこく聞こうとしない、彼氏が自分以外の人と会うことを制限しないなど、束縛めいた言動には注意する必要があるでしょう。
【２】ケンカをしたらその日のうちに解決する
【３】「ありがとう」と「ごめんなさい」を忘れない
「初心を忘れちゃダメだと思うので、なあなあにせずに『ごめんなさい』を言うようにしてます」（20代女性）など、「ありがとう」や「ごめんなさい」の精神も忘れてはならないようです。付き合いが長くなっても「親しき仲にも礼儀あり」と心得て、馴れ合いにならないよう、相手に対して一定の敬意を払いたいところです。
【４】お互いに自由な時間を作る
「いつも一緒にベッタリではなく、離れて過ごす時間も必要だと思います」（20代女性）というように、「一人の時間の確保」を重視する人もいます。お互いに「片時たりとも離れていたくない」と思っているなら別ですが、どちらかが「たまには趣味に没頭したい」などと感じているのであれば、別々に過ごす日も作りましょう。
【５】隠し事を作らない
「些細なことでも嘘をつかれると、どんどん疑心暗鬼になってしまうので…」（20代女性）など、隠し事のない関係を構築するのは、交際の継続にとって必要不可欠なことかもしれません。「どこから先を浮気と見なすか」などをあらかじめ話し合っておくと、「なんとなくやましいことを隠す」シーンは減るのではないでしょうか。
先達の意見を取り入れて、次の交際こそ長続きさせたいものです。（玉川きみか）
