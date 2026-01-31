匿名チャットアプリを通じて知り合った女性に対し、ネットカフェの個室内で同意のないわいせつ行為をしたとして、男性が不同意わいせつ罪に問われた事件。

東京地裁は1月26日、被告人の男性に懲役2年、執行猶予4年（求刑：懲役3年）の有罪判決を言い渡した。

直接の証拠や目撃証言はなかったが、裁判所は被害者の証言を「信用できる」と判断し、被告人の主張を退けた。髪が長く、眼鏡をかけた被告人は、黙って判決を聞いていた。（ライター・渋井哲也）

●アプリで知り合い→ファミレスで初対面

判決などによると、被告人は2024年11月ごろ、匿名チャットアプリ「GRAVITY」で被害女性と知り合い、メッセージ機能でやり取りを続けていた。

「優しそうなので友だちになれると思った」。被告人が誘い出し、2人は2025年1月、都内で初めて会った。

女性は、プロフィール写真が長髪だったことや、一人称が「私」だったことから「被告人は女性だ」と誤認していた。しかし、実際に会って男性であることがわかり、「驚いた」という。

ただ、「遠方から来てくれた被告人を帰すのは申し訳ない」と考え、そのまま会話を続けたと証言した。

被告人は「筋トレや総合格闘技などの投稿が多かった」として、相手が男性であることはわかるはずだと主張したが、判決はこの点について「髪が長いので不自然ではない」とした。

●性体験の話題と「同意」めぐる食い違い

弁護側によると、2人はファミリーレストランで食事をしながら、性体験に関する話題になったという。女性が自身の話をしたのに続き、被告人は過去の性経験や「足を触ることへのこだわり」を語ったとされる。

被告人は、女性がその話題に興味を示したと感じ、「そうしたエッチな体験をしませんか？」と持ちかけたところ、女性が「いいですよ」と同意したと供述した。

しかし、判決はこの点について「被告人の証言は信用できない」と明確に否定した。

被告人質問では、次のような応酬があった。

被告人：女性は、男性との性体験がないことを話したので、自分も過去の性経験を話した。女性は、趣味の話のときよりテンションが高かった。興味があるのかと思い、以前の恋人との性体験や足のことも伝えました。

「すごいですね」と言われたので、「そうしたエッチなことを体験してみませんか」と誘った。女性は「いいですよ」と応えた。

弁護人：なぜそんな質問を？

被告人：興味があるかなと思って、冗談で話した。断ると思っていた。同意したのは想定外。

裁判官は「このとき、性交のことも考えましたか？」と質問。被告人は「性交とはなんですか？」と聞き返し、裁判官が「セックスのことです」と説明すると、「考えていません。被害女性とのセックスには興味がない」と答えた。

●ネットカフェの個室に入るまでの経緯

被告人は「どこで（性的行為）をしますか？」と場所を尋ね、女性がネットカフェを指定した。最初に向かった店では、被告人が身分証を所持しておらず、入店できなかった。

その後、被告人は（1）今日はやめる（2）身分証を取りに自分の最寄駅まで一緒に行く（3）ホテルに行く──という3つの選択肢を提示し、女性は「最寄駅まで行く」を選んだという。

2人は被告人宅の最寄駅まで移動し、駅前でアイスを食べた後、被告人は身分証を取りに自宅に戻った。その後、再び女性が「ネットカフェ」を指定し、2人は同じ個室のフラットスペースに入った。

被告人は「約束したことを女性は諦めていない。私はそういう任務をまっとうする気になった」と述べ、女性が性的行為に承諾していると思ったと主張した。

一方、女性側は「別々の個室に入ると思った」としている。

●個室内で何が起きたのか

個室内では、女性が好きなアニメや猫の動画を見ていたという。その後の出来事について、双方の主張は大きく食い違う。

被告人は「女性の靴下を脱がして足を触った。女性は何も言わずに足を引き、靴下を履いた。胸を揉んだことはない」と説明した。

女性がバッグを持って部屋を出た際も「トイレに行くと思った」としつつ、「靴を履いていたので、（性的なことを）やめたいと思っていることがわかった。想像していたことと体験したことが違っていたのではないか」と推測した。

一方、女性は「靴下を脱がされ、匂いを嗅いでいました。その後、直接胸を揉まれました。抵抗しましたが、このままではセックスされてしまいそうだったため、一人で退室しました」と証言した。

●裁判所が重視した被害者の特性と証言

判決は、被告人が女性に抱きついたものの逃げなかった点について「女性がASD（自閉スペクトラム症）傾向があり、パニックになるとフリーズする特性があることを考慮すれば不自然ではない」と判断した。

捜査段階で、女性が警察官に「靴下を脱がされ、足の匂いを嗅がれた」「服の中に手を入れられ、直接、胸を揉まれた」と説明していた点も「信用できる」と認定。性的行為をするかどうかについて「同意形成が困難だった」と結論づけた。

なお、裁判官は被告人質問で「何をしようとしたのか？」と問い、被告人は「当時考えたのは足のこと」と回答。「左足のにおいを嗅ごうとしたところ、女性が足を引っ込めた」と述べている。

●「反省なし」と評価、執行猶予付きの判決に

裁判官は、女性の母親や警察への証言も含め、女性の説明が一貫している点を重視。「性的自由を侵害し、被害者はその後、自傷行為をしている」として、結果の重大性を指摘した。

また、被告人が事実を認めていないとして「反省していない」と評価。一方で、前科がないことを考慮し、執行猶予付き判決とした。