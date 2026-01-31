子どもの前で「汚い・恥ずかしい・ダメ」の代わりに使いたい言葉とは？ もっと早く知りたかった“0歳からの性教育”
「性教育って、実は『生き方の話』なんですよ」。そう話すのは、全国の教育現場で年間100件以上、「包括的性教育」の講演を行っている山田亜弥さん。元看護師という経歴を持ち、親や保育者から寄せられる様々なお悩みに、柔らかく温かい言葉で答えています。Instagramでの発信にも、「心が軽くなる」「もっと早く知りたかった」といった声が数多く寄せられています。
山田さんは「難しく考えなくてもOKです。性教育って、子どもへの日々のちょっとした声かけから始まっているんですよ」と語りますが、日々の声かけとは具体的にどういうものなのでしょうか？ 身体や生殖のしくみだけではなく、人間関係や性の多様性など幅広いテーマを含む、包括的性教育の観点から山田さんにお話を聞きました。
◆「自分はどんなふうに生きたいか」も性教育
――山田さんが講演会などで説明している「包括的性教育」とは、どのような教育なのでしょうか？
山田亜弥さん（以下、山田）：包括的性教育とは、2009年にユネスコなどの国際機関が発表した世界基準の性教育の指針です。日本で「性教育」と聞くと生殖器や性行動の説明を想像しがちですよね。でも包括的性教育では、性を「権利」として捉えて、人間関係やコミュニケーション、ジェンダー、差別や暴力の防止など、かなり広い範囲を扱うんです。
――性教育という枠組みで、人間関係やジェンダーも学ぶんですね。
山田：そうなんです。包括的性教育は、8つの「キーコンセプト」で構成されていますが、前半の4つは、人権意識を育てる内容なんです。まず「人間関係」というキーコンセプトでは、家族や友人との関わり方、コミュニケーションについて考えます。
次に「価値観・人権・セクシュアリティ」では、「一人ひとり違って、それでいい」ということを学び、「ジェンダーの理解」では、「男ならこうあるべき」「女はこうだよね」といった思い込みに気づいていきます。さらに「暴力と安全確保」では、性暴力だけでなく、いじめやセクハラから身を守る方法についても学んでいくんです。生殖器や性行動の話も、こうした人権や関係性の視点とつながりながら扱われていきます。イメージしている性教育とは違いますよね。
――そうですね。
山田：私自身、包括的性教育を学ぶ中で、性教育とは「自分はどんなふうに生きていきたいのか」を考える学びなんだと、すごく腑に落ちました。だから性教育を「生きるための教育」と捉えて、「生（せい）教育」という言葉を使いながら講演会などでもお話ししています。「生きることを丸ごと学ぶ教育なんだよ」と伝えると、皆さんにもイメージしてもらいやすいんです。
◆性教育は、0歳の赤ちゃんから始められるって本当？
――日本では包括的性教育は取り入れられているのでしょうか？
山田：残念ながら、日本はまだ包括的性教育を正式には取り入れていないんです。文部科学省が「生命の安全教育」という指針を出していますが、これは性被害に遭わないための注意点が中心で、「禁止事項」や「注意喚起」のメッセージが強い側面があります。
日本では性教育がタブー視されやすく、「オープンに触れてはいけないもの」という空気感のまま、30年、40年前から大きくは変わっていませんね。でも、性を「触れてはいけないもの」として学ぶのではなく、人権をベースにポジティブに学んでいこうっていうのが、私たちが包括的性教育を通して一番伝えたい思いです。
――山田さんは、包括的性教育は0歳からできる、とおっしゃっていますね。
山田：はい。包括的性教育では、自分と相手の体や心には境界線（バウンダリー）があることを学びます。境界線は一人ひとりにあり、お互いに大切にされるもの。だからこそ、「同意なく越えてはいけないよ」という視点を育んでいくのですが、こうした境界線を大切にした関わりって、実は生まれた瞬間からできるんですよ。
