ハンセン病とされた男性が特別法廷での審理を経て死刑となった「菊池事件」で、２８日に再審請求を棄却した熊本地裁（中田幹人裁判長）の決定文に、存在しない憲法の条項など複数の誤記があった。

弁護団は「裁判所が憲法を間違えるのはお粗末で、しっかり考えたのか疑念を抱かれかねない」と批判している。

誤記は、「憲法３７条３項」について触れた箇所で、存在しない「憲法３９条３項」との記載があった。これとは別に、争点になっていない「憲法９１条」の適用を弁護人が主張しているように記載したうえで、同条についての判断は示さず、本来の争点の「憲法９９条」の適用について判断していた。

３７条３項は、被告人に弁護人からの援助を保障する権利を定め、９９条は憲法を尊重し擁護する義務を定めており、憲法違反を理由に裁判のやり直しを求めた菊池事件の重要な争点だった。ともに明らかな誤記で、弁護団の八尋光秀共同代表は「致命的なミスで、見直していれば間違えない」と話した。

熊本地裁は読売新聞の取材に「決定の内容はお答えしない」とし、決定文の修正の有無や時期についても回答を拒否した。

また、弁護団は３０日、請求を棄却した決定を不服として、２月２日に即時抗告の申立書を熊本地裁に提出することも明らかにした。