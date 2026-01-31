◇NBA レイカーズーウィザーズ（2026年1月30日 キャピタル・ワン・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が30日（日本時間31日）の敵地ウィザーズ戦にベンチ入り。試合前に現地放送局「Spectrum SportsNet」のインタビューに応じて、ワシントンでの生活を回想する場面があった。

「ここが大好き」

八村は、宮城県・明成高校を卒業後に米・ゴンザガ大学に進学。19年NBAドラフトでは日本人史上初の1巡目指名でウィザーズに入団した。

しかし初めてワシントンに訪れた時はカルチャーショックを受けたという。「ここは首都で、多様な人々がいて、これまでにいなかったタイプの人たちが多かったので、カルチャーショックでした。多分1年間はあまり外に出なかったと思います」と明かした。

「徐々に慣れていきました。2年半か3年の間で、それは素晴らしい時間でした」と回想した。

ワシントンの街についても「歩きやすい。ワシントンのような街は多くありません。大きな都市ですが、政府の規制で高いビルがあまりありません。それがとてもクールだと思います」と推奨した。