ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤±¡ÄÅê»ñ½é¿´¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ò5¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ó¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¡×¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ëÁªÂò»è¡Ú·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬²òÀâ¡Û
¸úÎ¨Åª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤ËÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥ß¥É¥ë¥ê¥¹¥¯¡¦¥ß¥É¥ë¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬Âß²È¤ò½êÍ¤·¤ÆÄÂÂß±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄÍºê¸øµÁ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Âß²È¤Î½êÍ¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¥ï¥±
Åê»ñ¤È¤·¤ÆÂß²È¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½êÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò·ú¤Æ¤ë¾ì¹ç¡¢ÄÂÂßÌÜÅª¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢²ÈÄÂ¤ò¼èÆÀ²Á³Ê¤Ç³ä¤Ã¤ÆÍø²ó¤ê¤ò·×»»¤¹¤ë¤ÈÍÂÃù¶â¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¤Íø±×Î¨¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê·üÇ°ÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê¸¡Æ¤¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¥ê¡¼¥·¥ó¥°¥³¥¹¥È¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÈñÍÑÅù¤Ø¤Î·üÇ°
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼Ú¤ê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤¼Ú¤ê¼ê¤òÃµ¤¹¥³¥¹¥È¡¢ÊÉ»æ¤òÄ¥¤êÂØ¤¨¤ë¥³¥¹¥È¡¢Åù¡¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÍø±×Î¨¤¬¹â¤¤¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê²¼Íî¤Ø¤Î·üÇ°
¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¶õ¤²È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ëä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶õ¤²È¤òÌµÍý¤ËËä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ°Â¤¤²ÈÄÂ¤ÇÂß¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î²ÈÄÂÁê¾ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¿ôÇ¯¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¶·¤Ï¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Â³¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
£Æþµï¼Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤Î·üÇ°
¼Ú¤ê¼ê¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼Ú¤ê¼êÁê¸ß¤ÎÁè¤¤¤ËÂß¤·¼ê¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²ÈÄÂ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼Ú¤ê¼ê¤ò¶¯°ú¤ËÄÉ¤¤½Ð¤¹¤Î¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÉéÃ´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¥×¥í¤È¤Î¾ðÊó³Êº¹¤Ø¤Î·üÇ°
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆÄÂÂß¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬É¬Í×¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾å¾ì³ôÅê»ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥íÆ±»Î¤¬ÇäÇã¤·¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¤Ç½é¿´¼Ô¤âÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÉô¤Î¥×¥í¤¬Çã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¤Ç½é¿´¼Ô¤¬Çã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ»¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢±¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î³ô¤òÇã¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤¬¶ò¤«¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï°ì·ï°ì·ï»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¥×¥í¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Æ·ï¡×¤Ë½é¿´¼Ô¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ø¤Î·üÇ°
²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Âð¤ÈÂß²È¤È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢»ñ»ºÁí³Û¤ËÀê¤á¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¡ÖÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢É®¼Ô¤ÏÂß²È¤Î½êÍ¤ËÈÝÄêÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂß²È¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢Âß²È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ÖREIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
REIT¤Î¤Û¤¦¤¬Âß²È¤è¤ê¡Ö¥³¥¹¥È¡×¤â¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤â¾®
REIT¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¥×¥í¤¬Åê»ñ²È¤«¤é»ñ¶â¤ò½¸¤á¤ÆÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤ì¤òÄÂÂß¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅê»ñ²È¤ËÇÛÅö¤ò»ÙÊ§¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³ô¼°Åê¿®¤Î³ô¼°¤¬ÄÂÂßÉÔÆ°»º¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¤¬¡¢¸Ä¿Í¤ÇÂß²È¤ò»ý¤Ä¤è¤êÍÚ¤«¤Ë¤¤¤¤¡¢¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Åê»ñÊª·ï¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½é¿´¼Ô¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âß²È±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¤¬±¿±Ä¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èÆÀ¥³¥¹¥È¤â°Â¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£³ô¼°¤Ï1,000³ôÇã¤Ã¤Æ¤â100Ëü³ôÇã¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸ÃÍÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¤¬Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¤è¤ê¥×¥í¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò1Åï·ú¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬°ì¸Í¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¹¹ðÀëÅÁÈñÅù¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤â¿Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ´ª¤Î¤¢¤ë¼«Âð¶á¤¯¤ÎÊª·ï¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ºÒ³²Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ°èÁ´ÂÎ¤¬²õÌÇÅª¤ÊÈï³²¤òÈï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢REIT¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½êÍ¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³ô¼°Åê»ñ¿®Â÷¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¶È³¦¤Î³ô¤â»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤¬ÍÆ°×¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢É®¼Ô¤Ï¡ÖÂß²È¤ò»ý¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢REIT¤ò»ý¤ÄÊý¤¬¥Þ¥·¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
½»Âð¹ØÆþ»ñ¶â¤ÏREIT¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤âÁªÂò»è
½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¶â¤òÃù¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤òREIT¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤âÍ×¸¡Æ¤¤Ç¤¹¡£Æ¬¶â¤òÃß¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¶ä¹ÔÍÂ¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Íè¤Æ½»Âð²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÆ¬¶â¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖËè·î½»Âð¤Î1ËüÊ¬¤Î1¤º¤ÄÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡Á±¤Îºö¤È¤·¤ÆREIT¤òÀÑÎ©Åê»ñ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
REIT¤òÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢½»Âð²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏREIT¤¬¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤Î¤ÇÆ¬¶â¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢½»Âð²Á³Ê¤¬Ë½Íî¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏREIT²Á³Ê¤âË½Íî¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆ¬¶â¤â¾¯³Û¤ÇºÑ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢REIT¤¬°Â¤¯¤·¤«Çä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½»Âð¤Î¼èÆÀ¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ï°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢»ñ»º±¿ÍÑÅù¡¹¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹Æ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÙÉô¤¬¸·Ì©¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
ÄÍºê ¸øµÁ
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È