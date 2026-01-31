寒さが深まるこの季節、心も身体も温まる「温泉」が恋しいという人も多いのではないでしょうか。温泉大国・日本には、訪れた人の心をつかみ「また来たい」と思わせる魅力的な宿が全国に点在しています。そのなかで今回は「温泉宿・ホテル総選挙2025」の結果をもとに、「“おもてなし”が光る温泉宿・ホテル」ランキングTOP3を紹介します。

温泉好きが選んだ「サービスがすばらしい」温泉宿は…

朝晩の冷え込みで布団から出るのも決意が試される今日この頃。特に1月後半は寒波の影響で全国的に寒い日が続き、「ダウンを着ていても芯まで冷える」という日も少なくありませんでした。

外出をためらうほどの寒さですが、こんなとき思わず恋しくなるのが“温泉”です。そしてせっかくの休日に足を運ぶなら、ホスピタリティあふれる接客で、特別な時間を過ごしたいもの。

そこで今回は、5省庁後援のもと温泉地のランキング企画を実施している「温泉総選挙2025」が行った「温泉宿・ホテル総選挙2025」をもとに、「“おもてなし”が光る温泉宿・ホテル」ランキングTOP3を紹介します。

【調査概要】

■主催：温泉総選挙2025

■エントリー対象者：全国の温泉を持つ宿・ホテル

■エントリー宿・ホテル数：158施設

■エントリー部門：食事、温泉、客室・施設、リピート、サービス、総合評価

■レビュー人数：5,987人

■レビュー項目：「温泉について」「食事について」「サービス、おもてなしについて」「施設、客室について」の4つは「非常に満足している/やや満足している/どちらともいえない/あまり満足していない/全く満足していない/利用していない」の6段階評価。「また来たいと思いますか？」については「是非また来たい/機会があればきたい/どちらともいえない/来たくない」の4段階評価。「総合評価について」は5つ星評価。

■投票期間：2025年8月8日〜2025年10月31日

第3位：高志の宿 郄島屋（新潟県）

（温泉旅館 岩室温泉 高志の宿 高島屋（新潟県）／PIXTA）

第3位にランクインしたのは、新潟県新潟市にある「高志の宿 郄島屋」。旅館としての創業は1950（昭和25）年ですが、母屋は1755（宝暦5）年に建てられたもの。日本の和と粋を現代に伝える純日本旅館で、「泊まれる料亭」として多くの人に愛されています。

客室は和の趣を大切にしつつ、現代的な快適さも備えており、庭園を望む部屋では四季の移ろいを感じながら過ごすことができます。料理は地元・越後の旬を生かした会席で、素材の持ち味を丁寧に引き出した品々が魅力。「ミシュランガイド新潟2020特別版」では、「3パビリオン（特に快適な旅館）」として掲載されました。

温泉は岩室温泉のやわらかな湯を源泉かけ流しで堪能でき、心身をゆっくりと癒やしてくれます。歴史・建築・料理・温泉が調和した、落ち着きある滞在が叶う宿です。

第2位は、海と空を独り占めできる鹿児島の絶景宿

第2位：夫婦露天風呂の宿 吟松（鹿児島県）

（錦江湾と湯の浜海岸（鹿児島県）／PIXTA）

第2位にランクインしたのは、鹿児島県指宿（いぶすき）市にある「夫婦露天風呂の宿 吟松」。同所は指宿温泉の海沿いに建つ眺望自慢の宿で、最大の魅力は錦江湾と空が一体化したように広がる屋上の「天空野天風呂」。開放感あふれる湯船からは、天気がよければ薩摩富士・開聞岳の美しいシルエットも望めます。

昨年9月には、新客室4タイプがリニューアルオープン。全室海側で、錦江湾と大隅半島の雄大な景色を楽しむことができます。料理は鹿児島の海と山の幸を生かした会席で、黒豚や地魚など地元の味覚を堪能。口コミを見ても、「最高レベルの宿」「誰と来ても喜ばれる」「スタッフの対応がいい」と高評価です。

海に寄り添うロケーションと、静かに寄り添うような温かいもてなしが調和した、指宿らしい癒やしの時間を過ごせるでしょう。

第1位：samana hotel Yakushima（鹿児島県）

（屋久島の海（鹿児島県）／PIXTA）

第1位にランクインしたのは、鹿児島県熊毛郡屋久島町にある「samana hotel Yakushima」。

2024年春にリブランドオープンした館内は洗練されたデザインで、館内BGMには屋久島の自然音を取り入れるなど、五感で島を感じられる工夫が施されています。全室スイート仕様で、プライベートプールやテラスを備えた客室からは、屋久島の雄大な自然を独占するような眺望が楽しめます。

食事は地元食材を活かしたライブキッチンビュッフェや上質な料理が揃い、屋久島の恵みを存分に堪能できます。口コミを見ても「大満足」「スタッフの皆様の対応が丁寧」「この宿ありきでまた泊まりたい」と、高評価の口コミ多数。リピーターを生む、まさにおもてなしが光る施設といえます。

鹿児島県がTOP2独占…南国の温泉地が見せた“底力”

「“おもてなし”が光る温泉宿・ホテル」ランキングTOP3は、samana hotel Yakushimaを筆頭に、夫婦露天風呂の宿 吟松、高志の宿 郄島屋となりました。

1位と2位が鹿児島県となりましたが、鹿児島には屋久島や指宿、霧島など人気の観光地が多く、サービス面で高評価を得ている宿も少なくありません。実際、他の宿の口コミでも「接客が丁寧」「サービスがいい」といった声が多くみられます。

今度のお休みは、南国の温泉地でゆったり癒やされてみてはいかがでしょうか。