“パジェロ顔”なデリカミニが登場！

2026年1月9日から開幕した東京オートサロン2026にて、エアロパーツメーカー「DAMD」は、三菱「デリカミニ」をベースにしたカスタムカー「DALI（ダリ）」を初公開しました。

往年の名車を思わせるフロントフェイスが注目を集めています。

【画像】超カッコイイ！ これが三菱「”ミニ”パジェロ」!?です！ 画像で見る（38枚）

DAMD（ダムド）は1982年に創業された日本のエアロパーツメーカーです。かつてはセダンやミニバン、コンパクトカー向けのいわゆる「VIP系」ボディキットで名を知られる存在でしたが、スポーツ系エアロの開発も行なってきました。

なかでも、同社のエアロを装着した三菱「ランサーエボリューションVIII」は、映画『ワイルド・スピードX2』に登場したことでも有名で、今なお多くのファンに語り継がれています。

そして2020年頃からは、スズキ「ハスラー」や「ジムニー」向けにクラシカルなデザインのボディキットを展開。往年の名車をオマージュしたスタイルが国内外で高い評価を受け、「日本ならではのカスタム文化」として注目されるようになりました。

そんなDAMDが東京オートサロン2026で掲げたテーマは「アメリカンガレージ」。温かみのあるブースの中で4台のカスタムカーを披露し、その中でも特に注目を集めたのが、デリカミニ用の新作ボディキット「DALI」です。

DALIは、三菱自動車とのコラボレーションによって誕生したモデルで、全体のモチーフは過去の三菱車。丸目2灯のヘッドライトと、それを囲む長方形グリルは、初代「パジェロ」を思わせるデザインとなっています。

もともとラギッドで可愛らしい雰囲気を持つデリカミニに、クラシカルな要素が加わることで、ほかの軽ハイトワゴンとは一線を画す個性を放っています。会場に同時展示されていたホンダ「フリード CROSSTAR」用ボディキット「ISOLATOR」と同様、メーカーのヘリテージを想起させる仕上がりです。

フロント周りは、ヘッドライト周辺だけでなく、グリルやバンパー下部まで新設計。しかし、各種レーダーやセンサー類の位置は純正と同じ場所を維持しており、運転支援機能をそのまま活かせる点も大きな特徴です。

展示車は、デリカミニの有料カラー「サンドベージュパール」を採用。マットブラックのグリルとのコントラストが映え、サイドにはオリジナルデカールを装着することで、よりクラシカルな雰囲気を強調しています。

ルーフにはDAMDオリジナルのルーフラック「trip basket」を装備。ウッド風ではなく、実際に天然木を使用しており、アウトドア感と温かみを両立させています。

DALIは、専用のフロントバンパーとフロントグリルで構成されるボディキットです。デリカミニ純正のブラック調フェンダーとも自然に馴染むよう設計されており、後付け感のない完成度を実現しています。

DAMDでは、新車への装着を前提としたコンプリートカー販売に加え、既存オーナー向けのパーツ販売・取り付けにも対応。構造変更不要の設計となっているため、カスタム初心者でも安心して導入できます。

デリカミニ用DALIキットは、2026年春の発売を予定しています。

※ ※ ※

このデリカミニ用DAMD「DALI」に対して、SNSでは多くの反響が寄せられています。

とくに多かったのは、「見た目がいい」「レトロ感が最高」「グリルのデザインが好き」といったデザイン面への評価です。

そのほかにも、「欲しい」「この雰囲気はたまらない」といった声が見られ、唯一無二の世界観が多くのユーザーの心をつかんでいることがうかがえます。

デリカミニの持つ実用性に、DAMDならではのクラシックテイストを融合させたDALI。軽自動車カスタムの新たな選択肢として、今後も注目を集めそうです。