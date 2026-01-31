アリとキリギリス、北風と太陽…なぜ子どもには「物語」で教訓を伝える必要があるのか？ただ説明するだけでは「実感」につながりにくい科学的根拠

童話や寓話は子どもに教訓を伝えるための有用なツールでもある。しかし、わざわざ物語に頼るよりは「ストレートに言ったほうがタイパがいいのでは…」と思う人もいるだろう。だが、それではダメな理由が科学的研究で明らかになっているのだ。

【画像で解説】なぜ教訓を伝えるのに「物語」のほうがいいのか

猪原敬介著『科学的根拠（エビデンス）が教える 子どもの「すごい読書」』から抜粋・再構成してお届けする。

なぜ教訓をそのまま言わずに、わざわざ童話にするのか？

読書から何かを学ぼうとする場合、「物語」よりも非物語、すなわち、「説明文」のほうが効率的なのではないでしょうか。

「物語」と「説明文」の読書の違いについて、イソップ童話を例に考えてみましょう。

「アリとキリギリス」や「北風と太陽」が有名ですね。私も、小さいころに絵本で読んだ覚えがあります。

「アリとキリギリス」には「余裕のあるときに、将来に備えて準備しておくことが重要だ」という教訓が、「北風と太陽」には「力や厳しさよりも、優しさや寛容さが相手の心を動かすことがある」といった教訓が、それぞれ含まれています。

教訓的な内容を物語の形式で提示する、いわゆる「寓話」ですね。

しかしわざわざ寓話にしなくても、その教訓を直接的に伝えればよいのではないでしょうか。

つまり、「物語」ではなく「説明文」として提示するのではいけないのでしょうか。そのほうが短い時間で、要点だけを摑めるので、タイパがよいでしょう。

……なんとなく、「そうではない。同じ教訓でも、物語を読むことと、説明文で読むことは、何か違う」という気がしますよね。

実際、私のかわいい3歳の娘に絵本の「イソップものがたり」を読み聞かせると、きちんと聞いてくれます。内容も、まぁ理解しているでしょう。

しかし、絵本なしで彼女に「力や厳しさよりも、優しさや寛容さが相手の心を動かすことがあるんだよ～！」と諭しても、無視されるか、しつこくいえば、怒って叩かれるでしょう。力や厳しさでこちらの心を動かしてくるわけですから、まるで教訓が伝わっていません。

『読めば分かるは当たり前？読解力の認知心理学』（犬塚美輪、筑摩書房）＊1では、物語には「多くの物語に共有されている枠組み」があることが指摘されています。

例えば、「むかしむかし、あるところに」と、物語の舞台がいつでどこなのかを説明する場面から始まり、「悪い鬼がみんなの財宝を奪う」という課題が生じ、「きび団子でサル・犬・キジを仲間にする」という手順を踏み、「鬼を退治して、財宝を取り戻す」という課題解決を果たして、「めでたし、めでたし」で終わる、といったものです。

この枠組みは私たちの「日常的な経験」と似た枠組みであるため、子どもでも理解しやすいのです。「何がつらくて、何が大変で、何が嬉しいか」といったことは、小さい子どもでもわかるものですからね。

一方で、説明文にはそうしたわかりやすい枠組みがありません。

本書もそうですが、本ごとに「本書はこういう構造をしています。このように読み進めてください」といった「はじめに」や「まえがき」から始まります。

対して、小説はいきなり本文から始まります。「小説とはこういうものだ」という枠組みが、読者に十分に共有されているためです。「物語」という形式は、誰にもわかりやすい形式なのだということが、この点からもわかります。

物語は説明文よりも「実感」できる

なぜ教訓をそのまま言わずにイソップ童話にするのか。その理由のひとつは「わかりやすく、子どもにも伝えることができるから」です。

京都大学の柳瀬陽介さんは、「物語様式の思考」と「科学規範様式の思考」を対比させて、それぞれの特徴を分析しています＊2。

「科学規範様式の思考」というとかなり難しく聞こえますが、要するに学術論文のような「お堅い説明文」だと考えてください。ダラダラと物語調にするのではなく、ビシッと用語を定義して、客観的かつ論理的に説明し、「結論は〇〇です！」とまとめたものです。

寓話などにはせず、十分なエビデンス（科学的証拠）によって武装した上で、「なぜ教訓の内容が妥当なのか」をズバッと言います。

確かに説得力があります。

一方で、「物語様式の思考」は、ゆったりとストーリーを語ります。使う言葉も定義がはっきりしないあいまいなものが多いです。登場人物が複数人いて、それぞれがそれぞれの気持ちで行動します。

その物語の結論さえ、複数の解釈がありえるものが多く、どういった解釈を取るかで読んだ人の意見が分かれることもしばしばです。

しかしその分、物語の読み手は、それぞれ自分に引き付けて読みます。

説明文は「事実」を説明するものですが、物語は「その読み手にとっての『意味』を見いだす」ものなのです。

物語の世界に没入し、登場人物に共感し、登場人物の置かれた苦境に自分も苦しみます。ハッピーエンドを迎えれば、自分が救われたような気持ちがします。

同じ教訓を語る場合でも、「物語のほうが教訓を『実感』できる」わけです。これが教訓をそのまま言わずにイソップ童話にする理由の2つ目になります。

物語のほうが社会的によい行動を起こさせやすい

ひとつ面白い研究があります。

オランダのエヴァ・マリア・コープマンさんという研究者が行った実験で、物語と説明文のどちらが「寄付行動」を多く引き起こすか、というものです＊3。

「うつ（鬱）」と「子を亡くす」という2つのテーマで、なるべく内容も揃えた「文学的物語」「一般的物語」「説明文」が作成されました。

「一般的物語」は、文学的物語よりも日常的でわかりやすい物語のことだと考えてください。

その上で参加者は、

●「文学的物語」グループ（86名）

●「一般的物語」グループ（84名）

●「説明文」グループ（40名）

のいずれかにランダムに割り当てられました。

参加者は、いずれかの文章を読んだ後、参加報酬を受け取ります。参加報酬は10ユーロで、執筆時点では、1800円くらいです。

と同時に、参加者は「この実験への参加報酬を慈善団体に寄付することができます。寄付しますか？」と尋ねられます。

ここでの慈善団体とは、「うつ」がテーマのときには「うつ病対策基金」、「子を亡くす」がテーマのときには「子を亡くした親への支援基金」でした。

結果として、寄付をした人の割合は、

●「文学的物語」グループ：「うつ」7.0％、「子を亡くす」11.6％

●「一般的物語」グループ：「うつ」16.7％、「子を亡くす」16.7％

●「説明文」グループ：「うつ」2.5％、「子を亡くす」7.5％

でした。

つまり、物語のほうが説明文よりも寄付行動を起こさせやすかったのです。

おそらく、物語で「うつ」や「子を亡くす」ことの苦しさが「実感」されたことが、原因のひとつなのだと思います。

少なくともこの研究が対象とした、寄付という「社会的によい行動」について、物語には人を動かす力があるといえるでしょう。

社会的によい／悪いことの機微を物語は教えてくれる

物語の、読者に「実感」させるという特徴は、むしろ「社会的によくないことを抑制する」目的において、より有用です。

なぜなら、寄付やボランティアのような「社会的によい行動」であれば、「一度、試しにやってみたら？」という形で、実際に体験させることが可能だからです。

寄付やボランティアなどを実際にやってみると、個人の経済活動としては割に合うものではありませんが、精神的にはかなり満足感があります。

しかし、同じことが「社会的によくないこと」でできるかといえば、程度にもよりますが、まぁ無理ですよね。

そこで物語による「疑似体験」が有用になるわけです。

私はけっこうドストエフスキーが好きなのですが、『罪と罰』を読んでいる間、主人公の殺人に対する罪悪感、うしろめたさが強烈で、胸のあたりがググッと下がるような身体的感覚がありました。

「なぜ殺人をしてはいけないのか」について、万人が納得するような「説明」をするのは、実は難しいものです。

こうした場合には、「実感」によって「こうしたくない」「こうなりたくない」と感じてもらうほかありません。

多くの物語が、何が社会的に「善」で「悪」なのかという「道徳」を表現しています。

一つひとつの物語を読むことの道徳教育的効果は、それほど大きいものではありません。しかしそのことが逆に、時代に合わせた柔軟でバランスのよい道徳観を形成させてくれるのだと思います。

もし『罪と罰』だけが私の道徳観を決定づけてしまうならば、それは『罪と罰』の舞台である1860年代の帝政ロシアの価値観に偏るでしょうし、もっといえばドストエフスキーという作家の善悪の感覚に縛られてしまうことになります。

しかし読書だけに限らず、さまざまな物語を継続的に取り入れていくことで、世相による微妙な価値観・道徳観の変化を捉えることができます。

かつてはよかったが今はよくないこと、逆に、かつてはよくなかったが今はよいこと、さまざまにあると思います。

一方で、「殺人」などは、少なくとも『罪と罰』のころから今まで、日本でもロシアでも、おおむね共通した「社会的によくないこと」です。

今の時代・世相において、何がよく、何が悪くてそれぞれどれくらいよい／悪いのか。膨大な数の物語が、そうした「社会的によいこと／よくないこと」の機微を教えてくれます。

物語と説明文は、使い分けが大切

物語読書の有用性を強調する話が続きました。しかし、物語と説明文は、どちらかが形式としてより優れている、というものではありません。

純粋に知識として「幅広い事柄」を知りたい場合には、明らかに説明文のほうが効率的でしょう。だから学校のさまざまな科目の教科書は説明文が多いのです。

また、物語による理解は、どうしても登場人物の視点や価値観に影響されてしまいます。そうした特定の視点や価値観を持たずに理解することが、広い応用可能性につながる場合もあります。

大学で学ぶ抽象的で複雑な内容などは、その例でしょう。

両方の形式を使うのも有効です。

例えば、歴史の内容を教科書（説明文）で学んだあと、歴史小説（物語）を読んでみることで、その時代のことを「事実」と「実感」の双方で理解することができます。

説明文が多いながらも、物語調で歴史を学ばせてくれる「マンガ世界の歴史」といったものも各社から出版されていますね。

物語と説明文は、互いに補完的なものであり、あるときは説明文のほうがいい、別のときは物語のほうがいい、というように、使い分けることが大切だといえます。

＊1 犬塚美輪.（2025）. 読めば分かるは当たり前？―読解力の認知心理学. 筑摩書房.

＊2 柳瀬陽介.（2018）.なぜ物語は実践研究にとって重要なのか：読者・利用者による一般化可能性. 言語文化教育研究, 16, 12-32.

＊3 Koopman, E. M. E.（2015）. Empathic reactions after reading: The role of genre,

personal factors and affective responses. Poetics, 50, 62-79.

文／猪原敬介

『科学的根拠（エビデンス）が教える 子どもの「すごい読書」』日経BP

猪原敬介

2026/1/8

1980円（税込）

336ページ

ISBN： 978-4296002450

本を味方にすると、子どもの人生は豊かになる！！ 本が好きな子にも、ちょっと苦手な子にも。 本を読めば、将来、直面する「壁」や「迷い」を乗り越えやすくなる。 本の効果は、「頭がよくなる」だけではありません。 探究心・知的好奇心・思いやり・友達や周囲の大人とのコミュニケーション力…読書の効果を無理なくいいとこ取りするための、科学的根拠が教える読書法‼ ◎本は「3冊同時に買う」と、読書家への扉が開きやすくなる ◎まずは「表紙が見えるように家に飾り、飾る本を定期的に替える」ことから ◎飛ばし読み・途中でやめても問題なし！ 「ちゃんと読ませる」よりも「本について一緒に話す」時間をとる ◎1冊プレゼントするなら「この子には少し簡単かな」という本に ◎読むのが遅い・集中力がない・自分で本を選べない……を解決するには？ ◎なぜ「１日30分まで」の読書が、もっとも「能力を伸ばす」のか 3歳から15歳までの考える力・学力・共感力・生きる力を伸ばす読書術！！