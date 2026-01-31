米下部ツアーは連日の日没サスぺ 石川遼は暫定79位、杉浦悠太は暫定90位、大西魁斗は暫定109位
＜パナマ選手権 2日目◇30日◇クラブ・デ・ゴルフ・デ・パナマ（パナマ）◇7534ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアーは、第1ラウンドに続き、第2ラウンドも日没サスぺンデットとなった。
【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼
日本勢は3人が出場している。現在のカットラインはトータル3オーバー・暫定62位タイ。110位から巻き返しを狙った石川遼は、3バーディ・3ボギーの「70」とスコアを伸ばせず、トータル4オーバー・暫定79位タイでホールアウトしている。同ツアー自身初戦の杉浦悠太は「73」とスコアを落とし、トータル5オーバー・暫定90位タイ、大西魁斗はトータル7オーバー・暫定109位タイと、ともに予選通過が厳しい位置にいる。トータル8アンダー・暫定首位にスチュアート・マクドナルド（カナダ）。1打差2位にホルヘ・フェルナンデスバルデス（アルゼンチン）が続いている。
