柔道・パリ五輪48キロ級金メダルの角田夏実選手が有終の美で今井優子コーチに巴投げを繰り出しました。

30日に現役引退会見を行った角田選手。

高校生の頃から共に歩んだ今井コーチ。「一番の思い出は五輪に出られたそこでメダルを取れたのは忘れられない思い出にはなるんですけど、高校生の時に強化練習会を開いてもらってここで練習をして今井コーチと初めて会って、縁があって国体も今井コーチと出させてもらって、その国体の試合が団体戦の楽しさを教えてくれた試合だった」と今井コーチとの思い出を話します。

「本当に柔道が好きな方がたくさん集まってくれて、その方たちが本当に全力でサポートしてくれて、一番わかりやすい説明になると、今井コーチがいろんな転職も考えた中で私が五輪を目指すなら私もそこまで付きあうと言ってくれた。そういってくれる方が本当にたくさんいて、その人たちの人生まで変えてしまっているなという気持ちもあって、だからこそ私が絶対に頑張らなきゃいけないし、ここで妥協はできないという気持ちはいっぱいでした」と話します。

会見の最後には司会者から角田選手の代名詞とも言える“巴投げ”を披露と、出席した記者たちに体験者を集うと4人の記者が手を挙げました。次々と投げられ会は終わりを迎えた時に、今井コーチが花束を持って登場します。

角田選手はこのサプライズにおもわず涙を浮かべます。今井コーチに一言もらおうと思ったら「巴投げ私も投げられたい」とまさかの一言。スーツから柔道着に着替え、教え子から華麗な一本を決められました。