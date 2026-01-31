今日31日は、北海道と東北の日本海側や北陸を中心に雪が降り、局地的に大雪になる恐れがあります。強い寒気も居座り、全国的に厳しい寒さが続くでしょう。

東北や北陸で積雪増加

これまでの雪で大雪となった所もある日本海側は、雪のピークは越えましたが、今日31日も日本付近は冬型の気圧配置が続く見込みです。北陸から北海道では積雪が増えるでしょう。



今日午前8時までの最深積雪は

山形県 肘折 284センチ

新潟県 津南 263センチ

いずれも今季一番の積雪となっています。





各地の予報です。北海道と東北は日本海側では雪が降り、ふぶく所もあるでしょう。車の運転など十分お気をつけください。晴れ間の出る太平洋側にも雪雲が流れ込むことがありそうです。北陸は断続的に雪が降り、カミナリが鳴ることもあるでしょう。さらに積雪が増えそうです。北海道から北陸の積雪が多くなっている所では、除雪作業が追い付かないこともあるでしょう。必ず2人以上で作業をし、安全に行ってください。湿った雪で電線などに着雪しやすくなっています。停電などにも備えをお願いします。スキー場など、山沿いではなだれにも注意が必要です。関東甲信は広く晴れて、空気の乾燥が続きます。火の元には十分注意が必要です。また、山沿いの一部では雪が降りそうです。路面の凍結にもお気をつけください。東海は晴れる所が多くなりますが、岐阜県では所々で雪雲が流れ込むでしょう。近畿から中国地方は日中は雲が多く、昼頃まで雪の降る所がありそうです。四国は晴れたり、曇ったりの天気でしょう。九州は南部ほど雲が多く、午前中はにわか雨やにわか雪があるかもしれません。沖縄は前線や低気圧の影響で、次第に雨の範囲が広がるでしょう。カミナリを伴って激しく降る所もありそうです。

寒気にすっぽり真冬の寒さ続く

強い寒気が日本付近に居座っています。今日31日も多くの所で寒さが続くでしょう。



今日31日の予想最高気温です。



札幌は0℃の予想です。昨日30日と同じくらいで、凍てつく寒さです。路面の凍結に十分お気をつけください。



仙台は4℃と平年を下回るでしょう。冷たい風が一層体感温度を下げそうです。しっかりと防寒してください。



新潟も4℃でこの時期らしい寒さが続きます。風邪など引かないようにお気をつけください。



東京は10℃の予想です。冷たい北風が吹いて、気温より寒く感じられそうです。お出かけには風を通しにくい上着がよさそうです。



名古屋と大阪は10℃に届かず、8℃です。名古屋は平年より2℃ほど低い見込みです。



福岡は11℃で昨日よりやや高いでしょう。午後は日差しが届き、少しほっとできそうです。



那覇は21℃と3月中旬並みの気温です。暖かい南風から次第に北風にかわる見込みです。雨が降ることでさらに空気がヒンヤリとしてくるでしょう。服装で上手く調節してください。