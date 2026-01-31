「探偵！ナイトスクープ」（朝日放送テレビ。以下、ABCテレビ）が揺れている。1月23日放送回での内容を巡り、一般人の出演者に批判が殺到。その後、ABCテレビが番組の一部に「演出」があったことを明かし、謝罪に追い込まれたのだ。識者からは「BPO入りもあるレベルの不祥事」「打ち切りもありえる」との批判まで飛んでいる。同番組は、放送開始から38年が経つ関西を代表する人気バラエティだが、一連の騒動の背景には一体、何があったのか。長らく番組に携わってきた元スタッフが、構造的な問題点を明らかにした。

＊＊＊

長男を代わって欲しい

元スタッフの証言に入る前に、まずは事の経緯を整理してみよう。

「探偵！ナイトスクープ」（朝日放送テレビHPより）

「ナイトスクープ」は、「探偵」役の芸人などが、視聴者からの依頼に基づき、謎を調査したり、リクエストに応えたりするバラエティだ。

同日の放送で取り上げられたのは、両親が共働きの6人きょうだいの長男（小学6年生）からの、「長男を代わって欲しい」という依頼である。この家庭では、エステサロン経営に乗り出した母親と、それを手伝う父親が家を不在にすることが多く、弟妹の世話や炊事、洗濯、掃除などを日常的に任されていたのは長男だった。しかし、当然ながら長男は同級生と同じように遊んだりする自由な時間が欲しい。そこで探偵に、その役割を1日だけ代わってもらいたいという依頼を出した。探偵役を務めたのは「霜降り明星」のせいやである。

「ヤングケアラーだ」

放送直後からネットには、この番組内容にかかわる投稿が溢れかえった。「長男はヤングケアラーでは」、「ネグレクトだ」、「親の育児放棄」などの意見が飛び交い、両親のSNSには批判や誹謗中傷が殺到するなど“炎上状態”となった。

これを受けてABCテレビは25日、番組公式サイトで声明を発表。「ヤングケアラーは重要な社会的課題として強く認識しております。一方、家族の事情や日常のあり方は多様であると考えています」とし、「番組制作にあたっては取材趣旨の説明と同意確認を行い、関係者の尊厳・プライバシーに配慮して編集・放送」しており、「今後も取材対象者をはじめ、番組に関わる皆様の安全と尊厳を守ることを第一に番組作りを続けてまいります」と述べた。そして、出演者への誹謗中傷を控えることを要望。見逃し番組サイト「TVer」への配信もストップした。

この時点では、批判の矛先はもっぱら両親であり、局側には向いていなかった。

事実上の謝罪

が、潮目が変わったのは、翌26日のこと。

再び番組の公式サイトが更新され、放送で映し出された内容の一部は、日常の家族の様子とは違う「番組の編集・構成上の演出として表現したもの」であると公表したのである。具体的には、番組の最後の部分、せいやが任務を終えて家を出た後、母が長男に「米炊いて、7合」と伝える場面である。これは「ヤングケアラー」の日常が続くことを視聴者に印象付けたシーンだが、これが「演出」だったという。また、長男からの依頼文も「取材・制作の過程において、依頼原文の主旨をもとに番組側とご家族で内容を確認・相談したうえで、放送用に構成・改稿したもの」として、実際のものとは異なることを明かした。そして、「取材対象者の方々に対して実態とは異なる受け止めが生じている状況について、番組として深く反省しております」と、事実上の謝罪をしたのである。

数えきれないほどの話題作

「ナイトスクープ」は1988年に始まった長寿番組。関東キー局では見られないが、その知名度は高い。「道頓堀に沈んだカーネル・サンダースを救え！」や「全国アホ・バカ分布図」、「爆発卵」、「レイテ島からのハガキ」、「10年以上口をきいていない父と母」など数えきれない話題作を生み出し、時に社会問題も世に提起してきた。初代局長は上岡龍太郎、二代目が西田敏行、三代目が松本人志と超大物ばかり。その関西を代表するバラエティに何が起こっているのか。長年制作スタッフとして関わっていた元番組関係者が口を開いた。

毎週500〜600通の依頼ネタが

そもそも、番組はどのように作られているのか。

「スタッフは、ベテランも若手も常に新しい見せ方、おもしろい演出を考え、日々制作者としてギリギリのところで戦っています。立ち上げメンバーの一人でもある60歳超のディレクターも、いまなお現役でVTRを作り続けている。毎週3本放送するVTRネタは、すべて番組宛に届く依頼文の中から選びます。1週間に送られてくる約500〜600通の依頼すべてに目を通しますが、採用に至るレベルにあるのは5〜6通程度。ロケ当日の朝までネタが決まらないこともしばしばです。そういう時は“通天閣の上から愛を叫ぶ”といった街頭インタビューなどで埋め合わせをしています」

「週に1回、全制作スタッフが揃う全体会議が開かれますが、そこで1つ1つのVTRの内容まで詳しく話し合われることは少ない。ほとんどは各VTRの担当ディレクターと構成作家が集まる“ネタ会”（分科会）で仕上げられます。これはネタが決まるまで毎日開かれる。過去にオンエアしたものと類似の依頼ははねられ、“有名人と会いたい”とか“サプライズを手伝ってほしい”などの依頼も不採用。依頼者がどこにも頼めず困っている、他の番組では到底扱えないというようなものしか残りません。ようやく採用できるネタと出会うと、時間と予算に乏しいなかで依頼を解決しながらも、いかにテレビ番組としておもしろく、新しい見せ方でVTRを仕上げていくかをギリギリまで詰めていく。これは38年間、変わらないルーティンです」

感覚の麻痺

ハードでタイトな作業である。

「常に“ネタ不足”に追われるなかで、少し依頼内容がおもしろくない、つまり“弱いネタ”でも採用することがある。依頼者への事前取材を進めるなかで依頼の“芯”をより明確にし、デフォルメすることもあります。ただし、これは依頼者自身が納得し、依頼の事実背景が変わらないことが大前提です」

今回、ABCが公表したような依頼文の“改稿”も、

「あくまで放送上伝わりやすいように“整える”ことや、依頼者に新しく“書き直してもらう”ことはあります。ただ、今回は依頼の原文が《家族8人みんなで家事や育児を協力しあって頑張っているが、他の兄弟よりも僕が一番頑張っている。他の家族の子供と比べてどうなのか調査して欲しい》という趣旨だったとか。それが実際に放送された内容では、家事や育児を長男ひとりが背負っているように描かれていました。元の趣旨の『他の家族との比較』を調査するものではなくなってしまっています。書き換えられ、放送された依頼文も《長男やるの疲れました。ぼくの代わりに長男やってくれませんか？》と、元のものからはかけ離れたものになっている印象を受けました。それでも依頼者が納得し、おもしろいと乗っかってくれることも多いですが、今回の家族は深刻な社会問題となっている『ヤングケアラー』と紙一重の家庭環境。制作陣もその点への認識があったはずです。しかし、下がり続ける視聴率を少しでも取り戻したい、おもしろいものを世に出したいというプレッシャーと、長年繰り返してきた依頼文の『デフォルメ習慣』で、そうした感覚が麻痺していたことは否めないと思います」

すぐに動けるスタッフが重宝

バランス感覚の欠如に加え、問題の背景にここ数年の「スタッフ入れ替わり」もあるのではないかと指摘する。

「ローカル番組でスタッフが少ないがゆえに、ナイトスクープでは、通常アシスタントディレクターが行うようなことも、構成作家が行うことが少なくない。構成作家に、会議や分科会の最中、“今すぐ飛行機に乗って依頼者に会いに行ける？ 現場見てこれる？” “今日中に専門家ブッキングできる？”などの指示が飛ぶ。それゆえ、いつでもすぐに動けるスタッフが重宝されるんです」

こうなると、

「それなりにキャリアを積み、他の番組からも声がかかるようになった中堅やベテランの構成作家は、他の仕事にも時間を割かなければならないため対応しづらく、結果、“動きが悪い”とお払い箱になる。この約10年の間にも、作家陣の約半数近くにあたる8人以上の中堅・ベテランが番組を去りました。この中にはベストセラー作家をはじめ、長年演芸教養番組や情報報道番組に携わり、数々の修羅場をくぐりぬけてきた人も多く含まれていました。それら経験や知見、教養を身に付けたスタッフに代わり、業界へ入りたての若手作家やバラエティ番組しか経験のない作家らが、時間が取れるという理由で、スタッフの多くを占めるようになっていきました。構成作家は、本来ディレクターの壁打ち役で、時にブレーキ役にもなる。その機能が薄れ、人材の多様性も失われていったと思います」

特別な愛情が失われ…

メンバーが入れ替わったのは、現場だけではない。

「番組を統括し、最終的なプレビューチェックや放送前の最終編集をする局のプロデューサーやチーフディレクターもここ数年で替わっています。ひと昔前までは、ナイトスクープで何年もAD経験を積み、ディレクターデビューした後もベテランスタッフにボロカスに言われながら『ナイトスクープスピリッツ』を叩きこまれて番組を守っていたスタッフがたくさん参加していました。しかし近年は、局の方針もあって、局員はあまり制作にどっぷりと浸からないようになった。今ではナイトスクープの制作経験のない子会社から出向してきたプロデューサーが、エンドロールに名を連ねることも。番組の最終責任を負う局側に、ナイトスクープに対する特別な愛情が失われ、依頼文の原文と改稿の乖離を見抜くスキルもなくなってきました。それが今回のトラブルの一因では」

おもしろさだけが優先

そのうえで、元スタッフはABCテレビに提言する。

「ナイトスクープには、ナイトスクープにしか解決できない家庭の問題や社会の問題に取り組み、ここに出演してこそ初めて輝ける人に光をあててきた歴史がある。行政やそれこそAIでは解決できない問題を解決する力があります。それは、この番組がタレントである探偵が主役なのではなく、素人さんである依頼者が第一という番組作りを一貫して続けてきたからです。放送が終わったあとも、テレビとは関係のない生活を営み続ける依頼者の、“その後の一生”も考えて向き合ってきた。ナイトスクープはただのバラエティ番組ではなく、ナイトスクープという唯一無二の番組なのだと思います。それが今、数ある“ふつうの”バラエティ番組と同じように、おもしろさだけが優先される作り方になりつつあるのではないでしょうか」

「今回の問題は、担当ディレクターにかかる長年のプレッシャーと感覚麻痺、ブレーキ役となる構成作家陣の人選の偏り、ナイトスクープスピリッツを失った局員……すべては番組作りに関わる“人”への投資と、ケアを怠った結果だと思います。今回のVTRを担当したディレクターも人間。時にはミスも犯す。ただ、数々の話題作を世に送り出し、依頼者を救い、時に社会貢献もしてきたはずです。ABCには、今回の問題で、外部のディレクターやスタッフのトカゲのしっぽ切りはしないで欲しい。ただただ、健全なものづくりの現場への投資を続けて欲しいと願っています」

1月30日、ABCテレビ社長の定例会見が行われた。今村俊昭社長は「こうした事態を招いたのは、編集・構成を行った番組側に起因するもので、当社として深く反省しています」と謝罪した。今後、番組の立て直しにどう向き合っていくのかが注目される。

