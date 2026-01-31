「素直でごめんね」

テレビプロデューサー・佐久間宣行のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」から誕生したアイドルグループ「DRAW▽ME」が、初楽曲「素直でごめんね」のMV公開で大きな話題を呼んでいる。再生回数はすでに298万回に達していて、動画のコメント欄でも絶賛の声が相次いでいる。（※▽は白抜きハートの絵文字）【ラリー遠田／お笑い評論家】

【写真】「胸が揺れて、とにかく痛かった」という風吹ケイの学生時代「卒アル」。貴重なCA時代のショットも

「DRAW▽ME」の結成は、このチャンネルの出演者である森脇梨々夏の「アイドルグループを結成して1日限定アイドルはどうですか？」という何気ない一言から始まった。森脇をリーダーにして、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむというこのチャンネルでお馴染みの6人の女性タレントが集結。2月3日にパシフィコ横浜で開催される「NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」での一夜限りのパフォーマンスを目指して動き出した。

佐久間宣行

「素直でごめんね」の制作陣は今をときめく超一流のクリエイターである。作詞・作曲は、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT！」などを手がけた玉屋2060％、振付は、FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」などのダンスを生み出した槙田紗子が担当している。MVの演出はクリエイティブディレクターのクドウナオヤが担当。100人のファンがスマホで撮影した映像をつなぐ「人力バレットタイム」という斬新な手法を取り入れている。

楽曲完成時の配信では、涙を流すメンバーの姿があった。元・AKB48の福留光帆は「アイドルやってたけど、そんな気持ちよく終われたわけじゃないから。ここで私の気持ちが成仏するんだと思うと、すごいありがたい」と声を震わせた。彼女たちにとって、このプロジェクトは単なるバラエティの一企画ではなく、うまくいかなかった過去の清算であり、新たな物語の始まりなのだ。

「佐久間宣行のNOBROCK TV」では、6人それぞれがバラエティタレントとしての新たな才能を発掘され、育てられてきた。それぞれが個性を生かして刺激の強いバラエティ的な企画に全力で挑んできた。このチャンネルの視聴者は、プロデューサーの佐久間と共に彼女たちの成長の過程を見守ってきている。その積み重ねが1つの形をもって結実したのが今回のプロジェクトなのだ。

バラバラの経歴

「DRAW▽ME」が多くの人の心をつかんでいる理由は、彼女たちの「不完全さ」にある。一般的なアイドルグループにおいては、オーディションで選ばれた実力のあるメンバーが、プロとしての技術を磨いてデビューを果たす。しかし、「DRAW▽ME」はそういうものではない。

バラバラの経歴を持つ女性たちがYouTubeチャンネルという場で出会って、ユニットを組むことになった。この「素人っぽさ」「即席ユニット感」は彼女たちの弱みではなく強みである。視聴者が彼女たちの活躍を間近で見守ってきたからこそ、応援したくなる。それぞれがアイドルやモデルとして挫折を味わい、くすぶってきた過去がある。そんな彼女たちの魅力は磨き上げられた完璧さではなく、生々しい人間性にある。

佐久間はさまざまな企画で彼女たちの人間味の部分に潜む面白さを引き出してきた。そんな6人がユニットとして集まったとき、そこには特殊な一体感が生まれる。彼女たちは単なる寄せ集めではなく、寄せ集めだからこその輝きを放っているのだ。

2月3日のライブは「一夜限り」と銘打たれているが、ファンからは継続を望む声が高まっている。彼女たちの物語はこれからどこへ向かっていくのか。「DRAW▽ME」の挑戦はまだ始まったばかりだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部