「数学が苦手」「算数が嫌い」。そう感じた経験のある人は少なくない。なぜ苦手意識は生まれ、どうすれば減らせるのか。東京理科大学理学部教授、桜美林大学リベラルアーツ学群教授を歴任し、数学教育に半世紀以上携わってきた芳沢光雄氏は、その背景に「誤った学び方」があると言う――。

＊＊＊

【問題】正しい図は？「赤いテープの長さは120cm」「赤いテープの長さは、白いテープの長さの0.6倍」

算数や数学に関する教科書や参考書は膨大にある。さらに、「数学嫌い」という題が付く書もたくさんある。それらの書の狙いをよく見ると、算数や数学の試験で良い成績を収めるとか、算数や数学を面白いと思うようになることである。そして結果として、数学嫌いの意識が弱まることに繋がるのである。

スマホ電卓時代に「筆算」をする意義とは――

一方で、スポーツの指導では、Aという練習法は良いが、Bという練習法は悪く、怪我にも繋がりかねないという注意がいろいろある。また、薬の説明書では、適切な飲み方の説明ばかりでなく、副作用を引き起こさないための注意書きも添えられている。

それを算数や数学の学びの世界に置き換えてみると、スポーツでの悪い練習法や、副作用を引き起こしかねない服用法に相当するような、数学嫌いに至る誤った学び方を前面に出した書があっても良いだろう。そこで、それらの事項をまとめた書として『数学嫌いの犯人』（日経プレミアシリーズ）を2026年の新年早々に上梓した。全小項目の題はネットでも見ることができるが、あくまでも誤った学び方や意識であって、そのように算数・数学を学んでもらっては数学嫌いに至るというものである。以下、参考までにいくつかの項目について簡単に要点を紹介しよう。

幼いこども対象の整数や小学低学年生対象の九九の導入では暗記から始める

小学校に入学する前のお子さんをもつ親と子どもの会話で、次のようなものがたまにある。

「お隣のA君は50まで言えるんだって。向いのB子ちゃんは100まで言えるんだって。みんな小学校に入学する前に、数をいっぱい覚えているのね。あなたも、せめて30まで覚えましょうね。『イチ、ニ、サン、シ、…』とたくさん暗記するのよ。ハイ、言ってごらんなさい」

「イチ、ニ、サン、シ、ゴ、ロク、ハチ、ク、ジュウ、…」

「ダメね。ロクの次はシチでしょ。もう一度言ってごらんなさい」

昔ガラガラの電車内で、20ぐらいまではスラスラと唱えることができた子どもに、お父さんが（車両の意味を説明して）「この車両の中に何人のお客さんがいるかな」と質問した。しかし、せいぜい10人前後の人数が、子どもは全く答えられない光景を見た。要するに、子どもは整数をほとんど理解していないのである。たとえば、「3」ならば、3人も、3匹も、3本も、「3」という抽象的な数の具体例だということを、それぞれの図を描いたりして理解させなくてはならない。

小学1年では、足し算と引き算を学ぶ。上で指摘したことは忘れてほしくないことである。小学2年になると掛け算を学ぶ。「九九」は絶対に覚えなくてはならないことであるが、注意すべきことがある。

10年ほど前の筆者のゼミナール生ばかりでなく、当時、授業を受けていた何人かの学生からも次のように指摘されたことがある。

「算数の授業でいきなり、サブロクジュウハチ、シチクロクジュウサン、…、このような意味不明な言葉をたくさん覚えなさいと言われました。たまたま、学習塾に通っていた友人に聞いたら、その意味を教えてもらって理解できましたが、これはめちゃくちゃな教育だと思いませんか」

という証言である。このような教育が、一部のご家庭にも浸透しているようである。要するに、

3＋3＋3＋3＋3＋3＝18

だから、「サブロクジュウハチ」なのである。この前提を忘れて、いきなり「サブロクジュウハチ」を暗記させることは、英語で「I（私）」「have（もつ）」「a（一つの）」「pen（ペン）」を説明する前から、「アイハブアペン」を覚えさせるようなことではないだろうか。「順番」を間違った教育は絶対にダメである。

数学には分からない記号や式があるから嫌い

算用数字を用いて「524×263」を行うと、筆算で計算して答えの137,812が分かる。この掛け算をローマ数字で記述するならば、DXXIVとCCLXIIIの掛け算を表さなければならない。ちなみに

D＝500、XX＝20、IV＝4、CC＝200、LX＝60、III＝3

である。誰が見ても算用数字の方がはるかに便利だろう。

このように記号や式は、人類が長い年月をかけてつくってきた「曖昧でない、覚え易い、見易い」の3つの特徴をもつ。

友人と一緒にドライブに出掛けているとき、分からない道路標識が現れたら、恐らく友人に「あれ、あの標識の意味は何だっけ」と質問するだろう。要するに、分からないことは質問するだけである。

アメリカと日本の学生を比較して思うことの一つに、アメリカの学生は分からないことを無邪気に質問する一方で、日本の学生は余り質問しないことを美徳に思っている面もあるように感じる。

かつて全国各地の教員研修会での講演をお引き受けしていた頃、「勇気をもって分からない数学記号や数式の意味を質問してきた生徒に対して、間違っても『そんなことも知らないのか』とか『もう忘れちゃったの』と言わないで下さい」と度々訴えていたことを思い出す。

記号や式の意味を分からなくなったり忘れたりしたならば、遠慮なく質問して仕事や学習を効率的に進めればよいのである。

3桁同士の掛け算は電卓で行えばよい

1960年代後半から1970年代にかけて、電卓は一気に普及してきた。現在ではスマホにも電卓機能が付いている。そこで、

「おじいちゃんやおばあちゃんの時代と違って、今では誰でも電卓を使える時代でしょ。そりゃー、掛け算の九九は学んでおかなければいけないけど、2桁同士の掛け算を筆算で出来るようにしておけば、3桁同士の掛け算は電卓に任せればいいんじゃないかしら。第一、スピードも手計算より断トツに速いしね」

という考え方で発言されることは、むしろ普通だろう。

それでは、2桁同士の掛け算と3桁同士の掛け算で何が違うかを考えてみよう。とりあえず、2桁同士の掛け算の「37×54」と3桁同士の「837×654」を筆算で行ってみる。

まず「37×54」の最初は、7×4を行う。その結果の28について、8を1段目の右端に書いて、2を十の位に送る。次に3×4を行った結果の12に、下から送ってきた2を足して14と書いて、1段目は終わる。

次に「837×654」の最初は、7×4を行う。その結果の28について、8を1段目の右端に書いて、2を十の位に送る。次に3×4を行った結果の12に、下から送ってきた2を足して14となり、その4を十の位に書いて、さらに1を百の位に送る。次に8×4を行った結果の32に、下から送ってきた1を足して33と書いて1段目は終わる。

上で見たように、2桁同士の掛け算では、「下から送ってきた数を十の位に足して終り」という作業だけである。しかし、3桁同士の掛け算では、「下から送ってきた数を十の位に足すと同時に、百の位に新たな数を送る」という作業が加わる。この違いに注目すると、2桁同士と3桁同士の掛け算には根本的な違いはないことが分かるだろう。

ドミノ現象に例えると、2つの牌のドミノでは、倒すと倒されるだけの関係であるが、3つの牌のドミノでは、真ん中の牌は倒されると同時に倒す働きもする牌である。したがって、ドミノ現象を子ども達に教えるときは、3つ以上の牌で教えなくてはならない。これと同じことを掛け算の筆算で述べているのである。

2006年7月に国立教育政策研究所は「特定の課題に関する調査（算数・数学）」（小4−中3約3万7千人対象）で、小学4年生を対象とした「21×32」の正答率が82.0%であったものの、「12×231」のそれは51.1%に急落。小学5年生を対象とした「3.8×2.4」の正答率が84.0%であったものの、「2.43×5.6」のそれが55.9%に急落したと発表した。間もなくして筆者は文部科学省委嘱事業の「（算数）教科書の改善・充実に関する研究」専門家会議委員に任命されたことを思い出す（2006年11月〜2008年3月）。

速さの問題は「はじき」、割合の問題は「くもわ」を使って答えを出す

一般に、物事を他人に理解させることと暗記させることを比べると、暗記させる方が時間的に早く簡単にできる。背景にはそのことがあって、理解させることが容易ではない内容は、「暗記から入りましょう」となる傾向がある。その例として、分かり易いものに「は・じ・き」と「く・も・わ」がある。団塊世代の方々で「は・じ・き」を知っている人は少ないだろう。また、第2次ベビーブーム世代の方々では、「は・じ・き」は知っているものの、「く・も・わ」は知らない人がほとんどだろう。ところが最近の大学生では、「は・じ・き」はほとんどが知っているばかりでなく、「く・も・わ」も知っている人は珍しくない。それだけ定着していく便利な面があるのだろう。

「は・じ・き」は「は（速さ）・じ（時間）・き（距離）」のことで、「く・も・わ」は「く（比べられる量）・も（もとにする量）・わ（割合）」のことで、図1で表す。

それぞれ、

速さ×時間＝距離 もとにする量×割合＝比べられる量

を表しているので、円の真ん中の横線より下の2つを掛けることによって、真ん中の横線の上のものになる。それゆえ、「き」を「は」で割ると「じ」、「き」を「じ」で割ると「は」、「く」を「も」で割ると「わ」、「く」を「わ」で割ると「も」、などの関係も図示しているのである。

速さや割合の意味をまだ知らない小学生でも、上で述べたことを暗記していれば、それらに関する簡単な問題は解ける。例を挙げると、「200kmの距離を時速40kmの速さで走行する列車の、到着するまでに要する時間を求めなさい」という問題があれば、「き」と「は」が与えられているので、図1から「じ」は

「き」÷「は」＝200÷40＝5（時間）

となる。また、「比べられる量が30kgで、割合が60％（0.6）であるとき、もとにする量は何kgでしょうか」という問題があれば、「く」と「わ」が与えられているので、上の図から「も」は

「く」÷「わ」＝30÷0.6＝50（kg）

となる。もちろん、60％というものは計算上では0.6とすることは覚えてもらう。

要するに、教える側も学ぶ側もその程度でなんとかなるので、「速さの問題は「はじき」、割合の問題は「くもわ」を使って答えを出すといいのよ」となる。実際、大学生の就活適性検査用の参考書にも「は・じ・き」とか「く・も・わ」がある。

最近の小学校や学習塾や参考書の一部では、「速さ」や「割合」の意味を理解させることなく、いきなり「は・じ・き」や「く・も・わ」の図式から「速さ・時間・距離」や「比べられる量・もとにする量・割合」の関係式を暗記させて教えることがある。そして、疑問をもつことのない素直な生徒は、暗記だけによって学ぶのだろう。

その結果が招いた「学力テスト」の暗澹たる結果

その結果、どのような現象が起こってきたかを紹介しよう。まず、2012年の全国学力テスト（全国学力・学習状況調査）に次の問題が出題された。

算数A3（1）（小学6年）： 赤いテープと白いテープの長さについて、

「赤いテープの長さは120 cmです」

「赤いテープの長さは、白いテープの長さの0.6倍です」

が分かっているという前提で、図2から適当なものを選択させる問題。

「3」を回答した生徒が50.9％もいる半面、正解の「4」を回答した生徒が34.3％しかいなかったのである。もとにする量と比べられる量の表現について、小学生がほとんど理解していないことを示す一つの結果である。

その根本的な原因を探ると、以下の4通り（1）、（2）、（3）、（4）の表現は、「…」をもとにする量として、「〜」を比べられる量として、意味としては同じことを述べている。しかし、それらの関係をきちんと理解していない子ども達にとって、以下の4つの表現で混乱してしまうのだろう。実は、大学生でもその傾向があり、就活の適性検査でよく間違えてしまう。

（1） 〜の…に対する割合は＠％

（2） …に対する〜の割合は＠％

（3） …の＠％は〜

（4） 〜は…の＠％

割合の問題で代表的なものとして、食塩水の「濃度」がある。2012年度の全国学力テストから加わった理科の中学分野（中学3年対象）で、10％の食塩水を1,000グラムつくるのに必要な食塩と水の質量をそれぞれ求めさせる問題が出題された。これに関して、「食塩100グラム」「水900グラム」と正しく答えられたのは52.0％に過ぎなかったのである。

実は1983年に、同じ中学3年を対象にした全国規模の学力テストで、食塩水を1,000グラムではなく100グラムにしたほぼ同一の問題が出題された。この時の正解率は69.8％だったのである。ほぼ同一の問題で行った2つの大規模調査結果で、正答率で約5割と約7割の違いが出ることは一大事である。「ゆとり教育」による学力低下ばかりでなく、理解無視の暗記による教育も原因にあると考える。

ここで、「は・じ・き」と「く・も・わ」について少し加筆したいことがある。紹介した図1を見ていただきたい。「は・じ・き」は円の左下にある「は」と円の右下にある「じ」を掛けたものが円の上の「き」になる順番である。発音としては、「は」が1、「じ」が2、「き」が3の順番である。一方、「く・も・わ」も円の左下にある「も」と円の右下にある「わ」を掛けたものが円の上の「く」になるが、発音としては円の上の「く」が1、円の左下の「も」が2、円の右下の「わ」が3の順番である。このような“食い違い”が、しばらく算数から離れていた大学生が問題で間違える原因の一つにあることを、就職委員長時代に気付いた。

拙著『数学嫌いの犯人』では、「速さ・時間・距離」や「比べられる量・もとにする量・割合」については一歩ずつ丁寧に説明しているので、参考にしていただければ幸いである。

芳沢光雄（よしざわ・みつお）

1953年東京生まれ。東京理科大学理学部（理学研究科）教授を経て、現在、桜美林大学リベラルアーツ学群教授。理学博士。専門は数学・数学教育。著書に『新体系・大学数学入門の教科書（上下）』、『新体系・高校数学の教科書（上下）』、『新体系・中学数学の教科書（上下）』（以上、講談社ブルーバックス）、『AI時代に生きる数学力の鍛え方』（東洋経済新報社）など他多数。

デイリー新潮編集部