◇NBA レイカーズーウィザーズ（2026年1月30日 キャピタル・ワン・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が30日（日本時間31日）の敵地ウィザーズ戦にベンチ入り。試合前に現地放送局「Spectrum SportsNet」のインタビューに応じて3度目の古巣凱旋試合を展望した。

「自分は特に最初から積極的にプレーすることが大事だと思っている」

敵地8連戦中のレイカーズ。前回の試合となった28日（日本時間29日）の敵地キャバリアーズ戦では、シュート絶不調で無得点に終わった八村。チームもレブロン・ジェームズの地元凱旋試合だったが、第3Qに一気に突き放されて完敗に終わった。連勝は2で止まった。

この日はレイカーズ移籍後、3度目の古巣凱旋となった。「自分たちの第1Qは、シーズンを通して良いので、そこに集中する。それがリズムを作り、試合全体を通して乗り切ることができる」と現状を説明した。

2連勝中のウィザーズとの激突。「彼らは一生懸命プレイし、ペースを高く保っています。自分たちは彼らに追いつかなければなりません。彼らは試合の最初から出てくると思うので、準備しなければなりません」と意気込んだ。