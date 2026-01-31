¥í¥Ã¥Æ¡¡Á°À¾Éð´ÆÆÄ¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¤¬Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÅÔ¾ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï31Æü¡¢Á°À¾Éð´ÆÆÄ¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡Ê50¡Ë¤¬Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÅÔ¾ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÄø¤Ï2·î5Æü¡Á11Æü¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ËÆüÊÆÄÌ»»2705°ÂÂÇ¤ò¤Ï¤¸¤áµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡¢24Ç¯¸Â¤ê¤ÇÀ¾Éð¤òÂàÃÄ¡£ºòÇ¯2·î¤ËÎ©Âç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¤ÏÎ©ÂçÂç³Ø±¡¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹³Ø¸¦µæ²Ê¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þ¾¾°æ¡¡²ÔÆ¬±û¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤«¤º¤ª¡Ë1975Ç¯¡Ê¾¼50¡Ë10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î50ºÐ¡£PL³Ø±à¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£93Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÀ¾ÉðÆþÃÄ¡£98Ç¯¤ËMVP¡£ÅðÎÝ²¦3ÅÙ¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ2ÅÙ¡£04Ç¯¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¡£11¡Á17Ç¯¤Ë³ÚÅ·¡¢18Ç¯¤ËÀ¾Éð¤ËÉüµ¢¤·¤ÆÆ±Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£ÆüÊÆÄÌ»»2705°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.285¡¢233ËÜÎÝÂÇ¡¢1048ÂÇÅÀ¡¢465ÅðÎÝ¡£19Ç¯¤«¤éÀ¾Éð¤Ç2·³´ÆÆÄ¡¢22Ç¯¤Ï1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡£23Ç¯¤«¤é1·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢24Ç¯5·î¤ËµÙÍÜ¡£Æ±Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¡£±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡£