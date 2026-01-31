羽田空港の駐車場で3人組に襲われた後に出国した男性らが、香港で現金およそ5000万円を奪われる強盗事件にあっていたことがわかりました。

【映像】羽田空港の駐車場を捜査する様子

羽田空港の第3ターミナルにある駐車場できのう、50代の男性が突然3人組の男に催涙スプレーのようなものをかけられるなどする強盗未遂事件がありました。男性は現金1億9000万円を車に積んでいました。

事件後、男性ら2人は現金を持って香港へ出国しましたが、その後の捜査関係者への取材で、香港に到着した後、市街地の両替店の前でタクシーを降りる際に突然何者かに襲われ、現金5000万円ほどが入ったリュックサックを奪われたことがわかりました。

警視庁は2つの事件が関連しているとみて調べています。

この事件で香港メディアは容疑者のひとりが、逮捕されたと報じています。香港メディアなどによりますと、香港の中心街で、日本人男性2人からリュックサックを奪った2人組は車に乗り込んで現場から逃走していました。

香港の警察は強盗事件とみて行方を追っていましたが、容疑者のうち1人が香港国際空港で逮捕されたということです。

被害にあった男性2人はきのう未明、東京の羽田空港の駐車場で襲われた後、奪われなかった現金を持って香港に到着したばかりでした。（ANNニュース）