¡Ú¥µ¥à¥Æ¥£ÌîµåÉô2Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¢¡Û¼Ò¶È¤Ç¤âÃæ¿´ÀïÎÏ¤Ø¡¡»ñ³Ê¼èÆÀ¡õÆüËÜ°ì¡¢¼Ò°÷¤¬Ä©¤à¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆóÅáÎ®
¡¡ÁÏÉô´Ö¤â¤Ê¤¤¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤¬ËÜµ¤¤ÇÄºÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£º£Ç¯¡¢ÁÏÉô2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦¥µ¥à¥Æ¥£¹Å¼°ÌîµåÉô¡£½éÇ¯ÅÙ¤ÎºòÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤òÃå¼Â¤ËÀ°¤¨¡¢º£µ¨¤ËÈôÌö¤ò´ü¤¹¡£Ìîµå¤Î·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿Íºà°éÀ®¤âÌÜ»Ø¤¹Æ±¼Ò¡£ÌîµåÉô¤Ï¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¾ðÇ®Åª¤ËÆóÅÆ¤òÄÉ¤¦¡£¡Ê¡¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
¡¡¥µ¥à¥Æ¥£¤Î¹Å¼°ÌîµåÉô°÷¤Ï¡¢¼Ò¶È¤Ç¤âÃæ¿´ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£´ßÅÄ¸÷ÆóGM¡Ê57¡Ë¤Ï¾®ÀîÌ÷Å¸ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹Êý¿Ë¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤ÏAI¤Î¿Ê²½¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¿Í¤¬¤ä¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡È¿Í¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Ï¡¢À¨¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾®Àî¼ÒÄ¹¤ÎÌîµå¤Ø¤Î°¦¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌîµåÉô¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´ßÅÄGM¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£05Ç¯¤Ë¶ÄÌÚÉË´ÆÆÄ¤Î´ÆÆÄÉÕ¹Êó¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°éÀ®¥°¥ë¡¼¥×Ä¹¡¢±Ä¶ÈÉôÄ¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Ì³¤á¡¢23Ç¯3·î¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤òÂà¿¦¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¥µ¥à¥Æ¥£¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£24Ç¯1·î¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Í¥¹¥¿¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Ë²°ÆâÎý½¬¾ì¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¿·Àß¹©»ö¤ËÃå¹©¡£Æ±»þ¤ËÁª¼ê¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤âÂ³¤±¡¢25Ç¯2·î¤ËÁª¼ê¡¢»ÜÀß¤¬¤½¤í¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹ü³Ê¤¬À°¤Ã¤¿¡£¡ÖÌîµåÉô¤¬¤Ç¤¡¢»ÜÀß¤¬À°¤¤¡¢±¿±ÄÅª¤Ë¤âµîÇ¯1Ç¯·Ð¸³¤·¤¿¡£°ìÄÌ¤ê´°À®¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤«¤é¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÉô°÷¤Ë¤ÏÌîµå¤È¼Ò¶È¤ÎÎ¾Î©¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢¥µ¥à¥Æ¥£¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤³¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¡×¤â²Ã¤ï¤ë¡£Éô°÷¤ÏÂð·ú»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤¬¾©Îå¤µ¤ì¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï¼Ò¶È¤Î»þ´Ö¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë»þ´Ö¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ç¹ç³ÊÎ¨Ìó18¡ó¤ÎÆñ´Ø»ñ³Ê¡£ÌîµåÉô°÷¤Ç¤Ï¸ÅÌî´´³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡´ßÏÂÅÄ¹â¤«¤é·ÄÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï´ÉÍýÉô¤ÎÁíÌ³¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¼Ò¶È¤Î¤¢¤ë¸áÁ°Ãæ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂð·ú¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸á¸å¤«¤éÎý½¬¡£4·î¡¢5·î¤ÏÂç²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ë½¸ÃæÅª¤ËÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Âç²ñÁ°¤ÏÌîµå¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é»î¸³¤Þ¤Ç¡¢µÍ¤á¹þ¤à·Á¤Ç¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Åö½é¡¢¥µ¥à¥Æ¥£¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¾Ü¤·¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢Ê£¿ô¤Î¿ÊÏ©¤ÎÃæ¤«¤é¥µ¥à¥Æ¥£¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸µ¡¹ÉÔÆ°»º¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤âÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇÍ¥Àè¤ÏÌîµå¤Î´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈËÍ¼«¿È¤¬¡Ø°ì´üÀ¸¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÀ¨¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä¤º¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÌîµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï5Ç¯Àè¤Ë¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¨¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¿¿·¤·¤¤½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¡¢Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¼Ò¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¯¥¹¥¿¥ó¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ò¤ÎÎò»Ë¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¿ÊÏ©¤òÁªÂò¤·¤¿¡£Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡£Î¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ìîµå¡¢¼Ò¶È¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ìÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢½Ð¾ìÍ¥¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤Þ¤º¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ï¤½¤ì¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î¸å¡¢Ìîµå¤Ç´°Á´Ç³¾Æ¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤¢¤¬¤Ã¤¿¸å¤Ë¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌòÎ©¤Ä»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄGM¤Ï¡ÖÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¢°éÀ®¤¬¥á¥¤¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÌîµåÉô°÷¤äOB¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ì¤¬²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥µ¥à¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤½¤¦¤¤¤¦¿Íºà¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢º£°Ê¾å¤Ë¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¡¢¶¯¤¸¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬ÌîµåÉô¡£Îò»Ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤à¡£