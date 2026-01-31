食道がんの原因とは？メディカルドック監修医が食道がんになりやすい人の特徴などを解説します。

監修医師：

和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック）

佐賀大学医学部卒業。南海医療センター消化器内科部長、大分市医師会立アルメイダ病院内視鏡センター長兼消化器内科部長などを歴任後の2023年、大分県大分市に「わだ内科・胃と腸クリニック」開業。地域医療に従事しながら、医療関連の記事の執筆や監修などを行なっている。医学博士。日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本医師会認定産業医の資格を有する。

「食道がん」とは？

食道がんは、食道というのどと胃をつなぐ細長い管状の臓器（食べ物の通り道になります）の粘膜にできる悪性の腫瘍のことです。胸部中部食道という、食道の中央付近にできることが多いですが、食道の上部や下部、また胃との境目の部分にもできます。

男女別では男性に多く、年齢別では70代後半～80代前半に多いとされています。

食道がんの主な原因

食道がんの発生には、さまざまな要因が関与していますが、喫煙と飲酒が主な原因となります。喫煙と飲酒の両方を習慣的に行う方はさらにリスクが高いとされています。また、野菜や果物の摂取が少ない、栄養状態が悪いなどの食生活の乱れも、食道がんの発生につながると考えられています。

ここでは、食道がんの原因について詳しく見ていきましょう。

喫煙

日本に限らず、世界中で喫煙が食道がんの原因となることが報告されています。2010年の米国の公衆衛生局の報告では、喫煙者は非喫煙者に比べて食道がんになる確率が７～８倍も高いという結果でした。2004年の国際がん研究機関の報告では、喫煙はヒトに対する発がん性が認められるグループ 1に分類されています。

飲酒

アルコールは肝臓でアセトアルデヒドという発がん性の物質に分解されますが、アジア人の中にはこれをさらに分解する酵素が生まれつき弱い方がいます。そのためアセトアルデヒドが体内に溜まりやすくなり、食道がんのリスクが高くなります。日本人でお酒を飲む人の食道がんのリスクは、飲まない人に比べて3倍という報告があります。

熱いもの、辛いもの

食道の細胞は刺激されることで、遺伝子がダメージを受けやすくなります。熱いもの、辛いものは食道の粘膜に炎症を起こし、食道の細胞が傷みます。このダメージが繰り返されることで、細胞は自己修復できなくなり、がん細胞に変化します。

栄養不足と食習慣

ビタミンやミネラルが不足すると、食道の細胞に必要な栄養を与えられません。栄養が不足すると、食道の細胞は弱くなり、外部からの刺激に対抗できなくなります。また、食道の細胞は、正常な分裂や修復ができなくなります。

果物や野菜を十分に摂取しない食習慣は、食道がんの発生に影響を与える可能性があります。

食道がんになりやすい人の特徴

食道がんになりやすい人の特徴について、わかりやすく説明します。

喫煙と飲酒の両方の習慣

喫煙と飲酒は、食道がんの最大の危険因子です。喫煙は、タバコの煙に含まれる有害物質が食道の細胞に直接触れることで、がんを引き起こします。飲酒は、アルコールが分解されたアセトアルデヒドが食道の細胞にダメージを与えることで、がんを引き起こします。

喫煙と飲酒の両方をする人は、どちらかだけをする人よりも、食道がんになるリスクが高くなります。

男性

食道がんの男女比は男：女 = 約5.4：1と男性に多く発症します。その理由は、ライフスタイルや生活習慣の違いにあります。男性は女性よりもタバコを吸う割合が高く、またアルコール消費も多い傾向にあります。これらの習慣は食道がんのリスクを著しく増加させます。

高齢者

食道がんは40代後半から罹患率（新たな患者の発生率）が上昇し、70代後半から80代前半が最も罹患率が高くなっています。これはタバコやアルコールなどのストレスに長時間晒されることで、食道の細胞にダメージが蓄積し、正常な細胞ががん細胞に変異してしまうためと考えられています。

逆流性食道炎

逆流性食道炎とは胃酸の逆流によって食道が傷づくことで、長期的または繰り返し起こることで食道の粘膜が胃の粘膜に置き換わるバレット食道という状態になります。バレット食道は1年あたり0.1%-0.6%の割合で食道がんを発生するとされており、逆流性食道炎やバレット食道と診断された場合は、年1回程度の定期的な内視鏡検査が推奨されます。

「食道がんの原因」についてよくある質問

ここまで食道がんの原因を紹介しました。ここでは「食道がんの原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

熱いものを飲むと食道がんになりやすいのでしょうか？

和田 蔵人 医師

熱いものだけが原因ではありませんが刺激物は食道がんの要因のひとつになります。熱いもので食道の細胞に繰り返し負担がかかると、がん細胞が発生する可能性があります。

ストレスが原因で食道がんを発症しますか？

和田 蔵人 医師

ストレスが直接的に食道がんの原因になるという科学的な根拠はありません。ただし、ストレスが食生活や生活習慣に影響を与えることで、間接的に食道がんのリスクを高める可能性があります。ストレスは身体にいい影響は与えないため、ため込まないようにしましょう。

食道がんを予防する食べ物・飲み物を教えてください。

和田 蔵人 医師

食道がんを予防する食べ物・飲み物は、野菜や果物がおすすめです。野菜や果物には、発がんを防ぐ成分が含まれています。野菜や果物をたくさん食べると、食道がんのリスクが半分以下になるという報告があります。

編集部まとめ

食道がんは、初期段階では症状がほとんどありません。進行すると飲食物のつかえ感、声のかすれなどの症状が現れます。主な原因は喫煙や飲酒です。

予防するためには、生活習慣を見直しましょう。食道がんは、早期発見が治療の鍵となります。異常を感じたら放置せず早めに医師の診察を受けてください。

