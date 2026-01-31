VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック

　「BCNランキング」2026年1月19日〜25日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック

ZV-E10Y(B)（ソニー）

2位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット

EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）

3位　Z 30 ダブルズームキット

Z30WZ（ニコン）

4位　VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ホワイト

ZV-E10Y(W)（ソニー）

5位　VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック

ZV-E10L(B)（ソニー）

6位　α7 V ボディ

ILCE-7M5（ソニー）

7位　VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック

ZV-E10M2X(B)（ソニー）

8位　EOS R50・ダブルズームキット ブラック

EOSR50BK-WZK（キヤノン）

9位　EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット ブラック

EOSR50BK-1845ISSTMLK（キヤノン）

10位　FUJIFILM X-T30 III XC13-33mmレンズキット シルバー

F X-T30 III LK-1333-S JP（富士フイルム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。