【ザスパ社長・細貝萌の生き様】賞金も破格の2026特別大会。スタイルを貫き、結果を出せば「経営的にも興行的にも大きなプラス」
２月７日に開幕する明治安田J２・J３百年構想リーグ。昨季のJ３は14位でフィニッシュしたザスパ群馬は、沖田優監督体制を継続し、EAST-Aを戦うことになる。
このグループはヴァンラーレ八戸、ブラウブリッツ秋田、モンテディオ山形、ベガルタ仙台、栃木シティ、横浜FC、湘南ベルマーレのJ２・７チームと、J３の栃木SC、SC相模原、群馬という構成。群馬にしてみれば、格上との対戦が増えることになる。
「昨年の僕らは、夏場までは非常に苦しい戦いを強いられましたが、ラスト６連勝でフィニッシュ。やれることとやれないことが明確になったシーズンだったと思います。それを踏まえて宮崎キャンプなどプレシーズンに調整を行なって、本番に挑むところです。
総得点56というのはリーグ上位でしたが、総失点59はワースト４位。この失点数が半分だったら、間違いなく上位にいたと思う。ゴールキーパーからの組み立てを引っかけられて失点する形が多かったので、そこを改善するのはもちろんのこと、昨季の課題だったクロスからの失点を減らすことに取り組んでもらっています。
そこは監督・コーチングスタッフ、選手含めて意思統一を図りながら進めている。僕も３日間、キャンプを視察しましたけど、全員が刺激し合いながら、一体感を持って取り組めているなと前向きに感じています」
こう力を込めるのは細貝萌社長。2024年11月の現役引退から１年以上が経過し、社長業２年目に突入したが、クラブトップとしてより統率力・けん引力を高め、現場の成績が上がるように仕向けていきたいという。
「今回の百年構想リーグは、カテゴリーが上のJ２のチームとたくさん試合ができる。そこは興行的にも、チームのレベルアップという意味でもプラスだと考えています。
J２のチームはJ３勢とはチーム力や戦い方、個人能力も違うので、難しさもあると思いますけど、夏から開幕する2026/27シーズンにしっかりとつなげなければいけない。相手が強いと中盤を省略したロングボール主体のスタイルの方が、結果が出やすいという見方もあるのは確か。でも僕らはこれまでの１年間、沖田監督のもとで自分たちのサッカーを貫いてきましたし、今季もブレることなく継続していく覚悟でいます。
宮崎キャンプ中の大分トリニータとの練習試合も３−３の引き分けでしたけど、良いシーンはたくさんありました。『格上相手の方がやりやすい』と話していた選手もたくさんいたのはポジティブな要素ですね。昇降格はなくても、しっかりと勝ちにこだわっていくことが非常に大切。できるだけ多くの勝点を積み上げていきたいと思っています」と、細貝社長は強気の姿勢で挑んでいく構えだ。
特別大会は賞金も破格だ。地域リーグラウンドは、90分で勝った場合は150万円、PK戦勝利が100万円、PK戦負けでも50万円。プレーオフラウンドで１位になれば1500万円という金額が設定されている。2025年J３の優勝賞金が500万円だったことを考えると、これは破格と言えるのではないか。群馬のような地方クラブにしてみれば、勝ち続けることは経営的メリットも大なのである。
「このリーグ戦で90分勝利を４回以上できれば、昨季のJ３優勝を上回る賞金が入ってくる計算になりますよね。結果が出ることは経営的にも興行的にも大きなプラスなんです。だからこそ、しっかりと結果にこだわってほしい。そういう話は新シーズン始動の際に、現場のスタッフたちに対してさせてもらいました。
ご存じの通り、群馬は昨年からベイシアグループの一員になりましたけど、傘下に入ったからといって、いきなり多くの資金を投じてもらえるわけではありません。あくまでも運営主体はザスパ群馬であって、ベイシアグループは伴走者という形。自分たちが収入を引き上げていけるように努力しないといけないですね」と、細貝社長は経営者目線を大事にしつつ、チームにアプローチしているのだ。
