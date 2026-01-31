今週の【上場来高値銘柄】四国化ＨＤ、住友鉱、アドテストなど84銘柄
今週の日経平均株価は、半導体関連株は堅調も外国為替市場の円高が響き、前週末比524円安の5万3322円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は84社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した関電工 <1942> [東証Ｐ]、26年12月期営業益予想33％増で5円増配を実施する四国化成ホールディングス <4099> [東証Ｐ]、ひびき・パース・アドバイザーズの5％超保有が判明した藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]、トランプ発言を受け金価格の上昇が追い風となった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、26年6月期業績予想及び配当予想を上方修正した鈴木 <6785> [東証Ｐ]、AI半導体向けが好調で今期業績予想を上方修正したアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、第3四半期232％最終増益と自社株買い発表が好感されたＨＯＹＡ <7741> [東証Ｐ]、第3四半期好決算で再度の業績上振れも意識されたヒガシホールディングス <9029> [東証Ｓ]など。また、森永乳業 <2264> [東証Ｐ]、ノーリツ鋼機 <7744> [東証Ｐ]など60社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 1銘柄
<1332> ニッスイ [東証Ｐ]
● 鉱業―――――――――――― 1銘柄
<1515> 日鉄鉱 [東証Ｐ]
● 建設業――――――――――― 4銘柄
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 4銘柄
<2001> ニップン [東証Ｐ]
<2224> コモ [東証Ｓ]
<2264> 森永乳 [東証Ｐ]
<2607> 不二製油 [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3941> レンゴー [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 10銘柄
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4107> 伊勢化 [東証Ｓ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4220> リケンテクノ [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]
<4960> ケミプロ [東証Ｓ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4972> 綜研化学 [東証Ｓ]
● 医薬品――――――――――― 2銘柄
<4507> 塩野義 [東証Ｐ]
<4519> 中外薬 [東証Ｐ]
● 石油石炭製品―――――――― 1銘柄
<5019> 出光興産 [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 1銘柄
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 1銘柄
<5352> 黒崎播磨 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 4銘柄
<5713> 住友鉱 [東証Ｐ]
<5714> ＤＯＷＡ [東証Ｐ]
<5741> ＵＡＣＪ [東証Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 8銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6146> ディスコ [東証Ｐ]
<6227> ＡＩメカ [東証Ｓ]
<6301> コマツ [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6370> 栗田工 [東証Ｐ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 11銘柄
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6777> ｓａｎｔｅｃ [東証Ｓ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6787> メイコー [東証Ｐ]
<6855> 電子材料 [東証Ｓ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6857> アドテスト [東証Ｐ]
<6871> 日本マイクロ [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<7735> スクリン [東証Ｐ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 2銘柄
<6201> 豊田織 [東証Ｐ]
<7409> エアロエッジ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 3銘柄
<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]
<7744> ノーリツ鋼機 [東証Ｐ]
<7760> ＩＭＶ [東証Ｓ]
● その他製品――――――――― 1銘柄
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 1銘柄
<9532> 大ガス [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 3銘柄
<9029> ヒガシＨＤ [東証Ｓ]
<9059> カンダ [東証Ｓ]
<9065> 山九 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 5銘柄
<2359> コア [東証Ｐ]
<3837> アドソル日進 [東証Ｐ]
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
<8157> 都築電 [東証Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 3銘柄
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<8117> 中央自 [東証Ｓ]
<9996> サトー商会 [東証Ｓ]
● 小売業――――――――――― 2銘柄
<2705> 大戸屋ＨＤ [東証Ｓ]
<3096> オーシャンシ [東証Ｓ]
● 銀行業――――――――――― 7銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<8331> 千葉銀 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8418> 山口ＦＧ [東証Ｐ]
● 証券商品先物―――――――― 2銘柄
<5834> ＳＢＩリーシ [東証Ｇ]
<8747> 豊トラスティ [東証Ｓ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<7326> ＳＢＩＩＧ [東証Ｇ]
● 不動産業―――――――――― 2銘柄
<2983> アールプラン [東証Ｇ]
<2986> ＬＡホールデ [東証Ｇ]
● サービス業――――――――― 2銘柄
<4658> 日本空調 [東証Ｐ]
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
株探ニュース