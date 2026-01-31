投げたり、こすりつけたり!?離乳食の遊び食べに「もう、ごちそうさま！」怒鳴ってしまった！実は具合が悪かった？【インタビュー】
離乳食の遊び食べが始まった。渡した食べ物を投げたり、こすりつけたり!?イライラして「もう、ごちそうさま！」と食事を切り上げてしまったけれど…？今回は、漫画家南波くわしく(@kwsk28)さんが描く『親が気づくべき事に気づけなかった話』を紹介するとともに話を聞いた。
【漫画】『親が気づくべき事に気づけなかった話』
■食べ遊びが激しく、すぐにグズグズ…もしかしたら？
昼ごはん中、手渡ししても投げつける、テーブルにこすりつけるなど、食べ遊びがひどい息子くん。「あー、もういい！食べないなら終わろ！」と食事を切り上げた。すると、とたんに泣き出す。育児にも少し慣れてきたと思った10カ月のころの話。「本作は自戒を込めて制作しました。しかし一方で、もしかしたら共感してくれる人もいるのではないか？という想いもあり、投稿させていただきました」と、南波さん。
■夜になって発熱。もしかしたら、あのときから具合が悪かったのかも？
夕方になって、息子くんは発熱する。子どもがグズグズする→発熱→「あのときから具合が悪かったのかも？」という流れは、多くの親が通る道。昼間の食べ遊びに怒鳴ってしまったことを反省した南波さん。今、息子くんが成長して思うことは、「成長したらなくなるのかな？と思っていましたが、まだまだこの流れはありますね(笑)。でも、大人の自分でも体調不良に遅れて気づくことがあるので、子どもならなおさら体調の機微に気づけないよなと思います」と言う。
南波さんは、「育児漫画は備忘録として描いている」という。本作は「いつも一緒にいるのだから、親の自分が一番に気づかなければいけないのに」と、自戒を込めた作品だが、時が経った今は、「体調不良に気づけないのは、子どもも親も悪くない。そんなに自分を責めることじゃないよ」当時の自分に伝えたいと話す。「過去を懐かしんだり、将来のイメージを膨らませたりすることに役立ったら幸いです」一人で育児をしていると自分を責めがちだが、些細な出来事を通して少しずつ親として成長させてもらっているのだ。
取材協力：南波くわしく(@kwsk28)
