¡Ú¥µ¥à¥Æ¥£ÌîµåÉô2Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¡¡ÛÌ¿Âê¤Ï¼Ò²ñ¿Í2ÂçÂç²ñ½Ð¾ì¡õ¾¡Íø¡¡¾®ÀîÇîÊ¸´ÆÆÄ¡Ö¿¿²ÁÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯¡×
¡¡ÁÏÉô´Ö¤â¤Ê¤¤¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤¬ËÜµ¤¤ÇÄºÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£º£Ç¯¡¢ÁÏÉô2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦¥µ¥à¥Æ¥£¹Å¼°ÌîµåÉô¡£½éÇ¯ÅÙ¤ÎºòÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤òÃå¼Â¤ËÀ°¤¨¡¢º£µ¨¤ËÈôÌö¤ò´ü¤¹¡£Ìîµå¤Î·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿Íºà°éÀ®¤âÌÜ»Ø¤¹Æ±¼Ò¡£ÌîµåÉô¤Ï¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¾ðÇ®Åª¤ËÆóÅÆ¤òÄÉ¤¦¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡Ý¯°æ¹îÌé¡Ë
¡¡À®Ä¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê·ë²Ì¤À¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¾®ÀîÇîÊ¸´ÆÆÄ¡Ê58¡Ë¤Ï¡Ö1Ç¯¤Ç¤âÁá¤¯Áª¼ê¤ò¡¢¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤ò¡¢¼Ò²ñ¿Í2ÂçÂç²ñ¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡Ö¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ËÍ¤é¤Î»ÈÌ¿¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤óÁ´¹ñ¤Ë¼ÒÌ¾¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ°»º³«È¯»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤ËËÜ¼Ò¤ò»ý¤Ä¥µ¥à¥Æ¥£¡£¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ï¡¢ºòÇ¯1·î¤ËÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¤ËÀµ¼°²ÃÌÁ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï»Ø´ø´±¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¶áµ¦ÃÏ¶èºÇ½ªÍ½Áª¡£1²óÀï¤ÎÅçÄÅÀ½ºî½ê¤Ë2¡½1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ä¤È¡¢2²óÀï¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³38²ó¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢26²ó½Ð¾ì¤Î¶¯¹ë¡¦ÆüËÜ¿·Ìô¤ò±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë3¡½2¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£ÀË¤·¤¯¤âËÜÀï½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Íµå³¦¤Ë»Ä¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¡È¥µ¥à¥Æ¥£¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¡©¡É¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿Ìîµå´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡È¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤ä¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¿¿²Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£»Ø´ø´±¤âÁª¼ê¤â¡¢º£µ¨¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Êä¶¯¤â¿Ê¤á¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢²£ÉÍ¤Ç³èÌö¤·¡¢ÄÌ»»1406°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¾®Àî´ÆÆÄ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç26¾¡¤òµó¤²¤¿º£´Ø¾¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢º£µ¨¤«¤é¸µ¹Åç¤Çºòµ¨¤Þ¤ÇÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Åý°ì¤ÎÆâÌî¼éÈ÷½ä²ó¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¶ÌÌÚÊþ¹§»á¡¢¸µDeNA¤Î»³²¼¹¬µ±»á¤Î2¿Í¤¬Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¼óÇ¾¿Ø¤òNPB½Ð¿È¼Ô¤Ç¸Ç¤á¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥³¡¼¥Á¤¬2¿Í¡£Èà¤é¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¤âÌò³ä¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¡£Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢Àï¤¦ÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ÏÂóÂç¹ÈÎÍ¤«¤é¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢88Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£½Ð¿È¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î°ÕµÁ¤Ï¿È¤ËÀ÷¤ß¤ÆÃÎ¤ë¡£¡Ö¿¦¾ì¤ÎÆ±¤¸Éô½ð¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÌîµåÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢±þ±ç¤ÎÇ®ÎÌ¤òÄ¾ÀÜ¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¼Ò¶È¤â¤¹¤ë¤¬¡¢µëÎÁ¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÌîµå¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò»ý¤Á¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÈà¤é¤â40¡¢50ºÐ¤Þ¤Ç¡¢Ìîµå¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Ìîµå¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¼Ò°÷¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼Ò¶È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµåÉô½Ð¿È¼Ô¤¬ÀèÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤È¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À»þ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤È¤«¡¢¹ÔÆ°¡¢¸ÀÆ°¤À¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Áª¼ê¤ÏÁ´°÷¡¢¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ï¡Ö¹¹ðÅã¡×°Ê¾å¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÊý¿Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¢¤ËÂ³¤¯¡Ë