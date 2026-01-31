石塚英彦×中山秀征　実は同期！出会いは40年以上前、苦楽を共にした二人が語る「ボクらの青春時代」

『ＢＩＧ ＴＨＵＲＳＤＡＹ』での出会い

芸人、グルメリポーターとして確固たる地位を築いた『ホンジャマカ』の石塚英彦（63）と、『シューイチ』（日本テレビ系）をはじめ、多くの番組でＭＣを務めてきた中山秀征（58）。一見、接点が少なそうなこの二人、実は苦楽を共にしてきた戦友なのだという。

昭和から平成、令和の芸能界を駆け抜けた二人が、下積み時代の思い出を語り尽くした。

中山：石ちゃんとはもう40年以上の付き合いになりますね。’84年、ナベプロ（渡辺プロダクション）が立ち上げた若手お笑いタレントグループ『ＢＩＧ ＴＨＵＲＳＤＡＹ』に、第１期生として参加したのが初めての出会いでした。

石塚：はるか昔だね。あの頃、僕は20歳で、秀ちゃんはまだ16歳だった。

中山：僕は「第二の″吉川晃司″募集」と銘打たれたオーディションに合格してナベプロに入ったんです。ただ、しばらくしたら事務所の人に「歌は向いてない」って言われて（笑）。その後、ドラマ班に移ったんだけど、演技もイマイチだった。

そんなとき、当時のマネージャーに「これからはお笑いの時代だ。バラエティで天下をとれば、お前がやりたい歌も芝居もできる。だからお笑いをやれ」って言われて、『ＢＩＧ ＴＨＵＲＳＤＡＹ』に入ったんです。正規のオーディションは受けていないから、裏口入学ですね（笑）。

石塚：当時はみんな尖っていて、ピリついていた。ネタ見せのときも、「人のネタでは笑ってはいけない」みたいな空気感が漂っていたんです。それでも、秀ちゃんは僕のネタで笑ってくれるから嬉しかったよ。

中山：まだ子供だったから、シンプルに空気を読めていなかったんです。面白ければ笑えばいいと思うんですけど、みんな、他の誰かがウケると自分の評価が下がるような気がしていたんでしょうね。

石塚：若手が若手にネタのダメ出しをするという、変な時間だったよね（笑）。

「一生この子についていこう」って思った

中山：僕は石ちゃんのネタが好きだったんですよ。ダジャレが中心だったよね。「甘い顔してるね。名前は？」「佐藤です」みたいな（笑）。

石塚：バイト先のステーキハウスで新しいダジャレを思いついたら、コースターの裏にメモしていましたね。そういえば、バイトとネタ見せで忙しくしていたとき、秀ちゃんがチョコボールをくれたよね。それが本当に嬉しくて「一生この子についていこう」って思った（笑）。

中山：石ちゃん頑張っていたから、チョコでも食べて元気出してほしかったのかな（笑）。そう思うと、やっぱり僕は若手特有のピリピリ感はなかったのかもしれないですね。

石塚：『ＢＩＧ ＴＨＵＲＳＤＡＹ』が初のライブを原宿でやったときは、竹下通りでチケットを手売りしたよね。全然売れないから、最終的にはタダで配ったりもした（笑）。

中山：『ＢＩＧ ＴＨＵＲＳＤＡＹ』の1期生には脚本家の三谷幸喜さん（64）もいて、ライブでやるコントのネタを書いてくれましたよね。

石塚：そうだったね。当時、僕は少し怖いキャラで通っていたんだけど、三谷さんに「君は人を笑わせたいんでしょ？」と言われて、そこから舞台で笑顔を見せるようになったんです。あの一言は転機になりましたね。でも、ネタは微妙だったよ。「一升瓶よ、オマエは一生、瓶だなぁ」みたいなことが台本に書いてあるんだもん（笑）。

中山：三谷さんとご飯に行ったら、すごく暗かったんです。後に三谷さんに再会したとき、「こんな暗い人が面白いものを書けるのかと思った」と伝えたら、「俺は逆に、こんな明るいやつが売れるわけないと思ったよ」と言われました（笑）。

〈いしづか・ひでひこ／’62年、神奈川県生まれ。恵俊彰とのコンビ『ホンジャマカ』で活動し、バラエティに加え俳優や声優としても活躍。現在は『よじごじDays』（テレ東系）に金曜MCとして出演のほか、YouTubeやInstagramにも注力している〉

〈なかやま・ひでゆき／’67年、群馬県生まれ。’85年にコンビ『ABブラザーズ』を結成し、アイドル的な人気を博す。『クイズ！ドレミファドン』（フジ系）や『シューイチ』（日テレ系）など多くの番組で司会進行を務める〉

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より