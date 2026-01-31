なんっっって可愛いのーーーッ♡【3COINS】インテリアとしても楽しめる！「カレンダー」

【3COINS（スリーコインズ）】のインテリア感覚で取り入れたくなる、可愛らしい「カレンダー」を要チェック。殺風景な空間のワンポイントとして映えそうなアイテムは、お部屋の垢抜けを目指したい時にもぴったりです。今回は万年使えるタイプの置き型カレンダー、壁掛けできるカレンダータペストリーといった、イチオシのアイテムをお届けします。

透明感と色味が映える「アクリル万年カレンダー」

透明感のあるアクリル板に、日付や曜日があしらわれたこちら。色味が映えるシンプルで可愛らしいビジュアルが、お部屋にさりげなく映えそうです。オブジェ感覚でインテリア風に飾れそうなところも魅力的。公式サイトによれば「アクリル板を毎月スライドさせるだけ」と、年表示に縛られない万年タイプでコスパも良さそうです。お値段は\770（税込）。

観葉植物好きにおすすめの「カレンダー柄タペストリー」

壁に掛けてインテリア風に飾れつつ、殺風景な印象を抑えてくれそうなタペストリー。2026年版のカレンダーが、観葉植物のイラストと共にあしらわれた可愛いデザインです。お値段は\330（税込）。タペストリーには吊り下げられる紐が付いており、フックで固定できる安定感もうかがえます。アイボリーカラーの生地が、空間にナチュラルな雰囲気をプラスしてくれそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino