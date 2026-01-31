ラーメン愛が爆発！名古屋ラーメンまつり2026

東海エリア最大級のラーメンイベント「名古屋ラーメンまつり2026」が、2026年2月3日(火)より久屋大通公園・エディオン久屋広場にて開催されます。

記念すべき10回目を迎える今回は、全国から選りすぐりの30店舗が名古屋・栄に大集結します。

さらに、ラーメンをこよなく愛する俳優『今江大地』さんや、中京テレビの情報番組「あさドレ♪」とコラボした特別な店舗も登場します。

名古屋の冬をラーメンで熱くする、ここでしか味わえない至高の一杯が届けられます。

名古屋ラーメンまつり2026

開催期間：

＜第1幕＞2026年2月3日(火)〜8日(日)＜第2幕＞2026年2月10日(火)〜15日(日)＜第3幕＞2026年2月17日(火)〜23日(月・祝)

※2月9日(月)、16日(月)は入替休日

時間：10：30〜20：30(ラストオーダー20：30)

※各幕最終日(2月8日、15日、23日)は10：30〜18：00 (ラストオーダー17：45)

場所：久屋大通公園 エディオン久屋広場(愛知県名古屋市中区栄3丁目65)

料金：入場無料

ラーメンチケット：1,000円(会場販売・当日券) ※前売券は950円

主催：中京テレビ放送

協賛：オープンハウス、真誠、セブン-イレブン・ジャパン、大正製薬、日清食品、日本たばこ産業、プレミアムウォーター、マンナンライフ、DREAMBEER

「名古屋にいながらにして、全国のラーメン店の味を楽しめる」ことが最大の魅力のラーメンイベントです。

全3幕の入れ替え制(各幕10店舗)により、計30店舗が自慢の味を提供します。

全国のラーメン店30店舗が名古屋・栄に大集結！

北海道の濃厚味噌、大阪の背徳系、九州の力強い豚骨など、各地のラーメン店やご当地ラーメンが楽しめます。

【北海道】札幌麺部屋 綱取物語「横綱チャーシューと炙り角煮の札幌濃厚味噌」

【東京】MENクライ 「もちもち極太まぜそば-信玄鶏醤油岩中豚吊るし焼きチャーシュー-」

【大阪】 麺屋きん次郎「〜マシ系〜濃厚背脂極豚ラーメン」

【和歌山】中華そば丸田屋「和歌山・豚骨醤油中華そば」

【広島】尾道ラーメン喰海「本場地元の尾道ラーメン」

【福岡】拉麺 久留米 本田商店「元祖とんこつ！『濃厚・熟成・呼び戻し』久留米ラーメン！」

俳優「今江大地」×「らぁめん登里勝」の奇跡のコラボ店舗

食通たちを唸らせる三重県桑名市の名店「らぁめん登里勝」と芸能界屈指のラーメン通として知られる俳優「今江大地」さんによる限定メニューが登場します。

試作を重ねてこだわり抜いた「今江大地プロデュース」の限定メニューです。

ラーメン愛が詰まった、見た目も味も究極の一杯は、必食です。

【三重】今江大地×らぁめん登里勝「はまぐりと京鴨出汁のプレミア醤油らぁめん」

「らぁめん登里勝」が誇る繊細なはまぐり出汁に、今江さんの故郷・京都の京鴨出汁が溶け合う至高のスープです。

大の醤油好きの今江さんが厳選したこだわり醤油を合わせ、深みとキレを追求しました。

綺麗で整った麺線に、トッピングには、旨味溢れる豚チャーシューと鴨チャーシューが華を添える一杯です。

今江大地さん プロフィール＆コメント

数多くの舞台や映像作品で主演・出演を重ね、2026年2月には主演舞台『パイロット』の開幕を控える実力派俳優です。

表現者として第一線で活動する傍ら、無類のラーメン好きが高じて専門番組や雑誌への出演、メニュー監修まで手掛ける等、ラーメンに対する溢れる情熱と知識でもファンを魅了しています。

＜今江大地さんコメント＞

はじめまして！

ラーメン大好き今江大地です。

この度、名古屋ラーメンまつり2026にて、登里勝さんとコラボラーメンを出します。

登里勝さんの良さと僕の良さをかけ合わせた、僕たちにしか出せないラーメンを作りました。

正直にめっちゃ美味しいです。

ぜひ味わってください！

「あさドレ♪」× 「麺家獅子丸」の夢のコラボ店舗

名古屋の朝を彩る情報番組「あさドレ♪」と洋をコンセプトにトレンドや旬の食材を取り入れたらぁめんを提供する「麺家獅子丸」が、夢のタッグを結成。

ラーメンまつりでしか味わえない渾身のコラボラーメンが、第1幕に限定出店します。

【愛知】麺家獅子丸「トマトと名古屋コーチンのぱいたんらぁめん 地産野菜とほうれん草入り自家製麺 〜あさドレ♪コラボ特別ver.〜」

名古屋コーチンの深いコクにトマトの爽やかな旨味を贅沢に掛け合わせた至極の一杯です。

丼の中に描かれるのは、番組キャラクター「あさドレ♪ちゃん」を象徴する鮮やかな四色のコントラストです。

しっとりとしたピンクの豚チャーシュー、地産野菜の甘みを凝縮した赤いローストトマト、黄色のれんこんチップ。

それらを、鮮やかな緑色が目を引く風味豊かなほうれん草入り自家製麺が一つにまとめ上げます。

見た目でも楽しめる究極のコラボレーションです。

「あさドレ♪」は月〜金 あさ5時50分から放送中の情報番組です。

MCは中川萌香(中京テレビアナウンサー)が務めています。

「おはようのきっかけ、ここにあります」をコンセプトに、地元のニュース・スポーツ情報・天気・交通情報など、忙しい朝の時間帯でも家族で話したくなるような最新情報が届けられています。

ありがとう10回目！ラーメンもう一杯！じゃんけんチャレンジ

じゃんけんに「勝利」すると、ラーメンチケット1枚がプレゼントされる企画です。

ラーメンチケット1枚で1回じゃんけんが可能です。

実施期間：2026年2月3日(火)〜 2月6日(金)

※日毎に予定数が無くなり次第、終了となります

チケット情報

入場は無料です。

ラーメンはチケット交換制での提供となるため、各店舗へ並ぶ前に、ラーメンチケットの購入が必要です。

ラーメン1杯につき、チケット1枚が必要で、会期中、全店共通で使用できます。

チケット種別価格販売場所販売期間前売りラーメンチケット950円セブンイレブン店頭マルチコピー機販売（チケットぴあ）Pコード 995-7822025年12月1日（月）12時00分 〜2026年2月2日（月）23時59分通常販売チケット1,000円会場内の券売機イベント開催期間中通常販売チケット1,000円セブンイレブン店頭マルチコピー機販売（チケットぴあ）Pコード 995-7822026年2月3日（火）8時00分 〜2月20日（金）23時59分

※チケットの払戻し・再発行はできません

※予定数に達し次第終了する場合があります

全国各地のラーメンや、ここでしか味わえない限定コラボラーメンが楽しめるイベントです。

中京テレビ放送「名古屋ラーメンまつり2026」の紹介でした。

