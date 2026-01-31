MTGが展開する、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランド「ReD(レッド)」。

そんな「ReD」の関西初出店となる直営店が、2026年2月1日より阪急うめだ本店 8階にオープンします。

MTG「ReD 阪急うめだ店」

オープン日：2026年2月1日(日)

店舗名：ReD 阪急うめだ店

所在地：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 8階『GREEN AGE』

営業時間：10:00〜20:00 ※施設営業時間に準ずる

関西の流行の中心地である梅田にオープンする「ReD 阪急うめだ店」。

直営店ならではの品ぞろえで、血行から毎日を元気にする「ReD」のアイテムが提案されます。

店舗は阪急うめだ本店 8階の『GREEN AGE』内に登場します。

取り扱い商品カテゴリ

「ReD 阪急うめだ店」では、インナーウェアからグッズまで幅広いカテゴリの商品を取り扱います。

インナーウェア(男性用、女性用)スリープウェア(男女兼用)カジュアルウェア(男女兼用)※一般医療機器グッズ(男女兼用)※非一般医療機器

リカバリーウェアブランド「ReD」

「ReD」は、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。

8種の天然鉱石を配合した「独自開発繊維VITALTECH(R)」により、身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出します。

インナーウェアからスリープウェア、ソックスまで取り揃えた幅広いラインアップで、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

「ReD」の製品は厚生労働省が定めた一般医療機器「家庭用遠赤外線血行促進用衣」に準拠しています。

また、販売枚数は100万枚を突破している人気ブランドです。

独自開発繊維 VITALTECH(R)(バイタルテック)

「ReD」に使用されている「独自開発繊維VITALTECH(R)」は、MTG独自の繊維テクノロジーです。

極微細に粉砕された8つの天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。

この薄さにより、「ReD」はインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインナップを実現しています。

関西エリアで初めて「ReD」のアイテムを直接手に取って選べる直営店。

MTG「ReD 阪急うめだ店」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 血行促進体験！MTG「ReD 阪急うめだ店」関西初出店 appeared first on Dtimes.