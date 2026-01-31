環境規制非該当で管理負担を軽減！ローバル「ローバルアルファエコタイプ／マットカバーエコタイプ」

さび止め塗料の専業メーカー、ローバル。

そんなローバルから、主力製品である「ローバルアルファ」および「マットカバー」の性能を維持しつつ、環境規制(有機則・特化則・PRTR法)に非該当とした新製品「ローバルアルファエコタイプ」と「マットカバーエコタイプ」が登場します。

「ローバルアルファエコタイプ」は2026年2月2日(月)より、「マットカバーエコタイプ」は2026年2月以降、従来品の在庫がなくなり次第、順次切り替え発売となります。

ローバル「ローバルアルファエコタイプ／マットカバーエコタイプ」

発売日：2026年2月2日(月)

色：メタリックシルバー

容量・荷姿希望小売価格(税抜)420ml(エアゾール)3,100円0.7kg(塗料缶)4,300円3.5kg(塗料缶)22,000円20kg(一斗缶)88,000円

近年、持続可能な社会の実現に向け、建設現場や工場内塗装において環境負荷の低い製品への転換が加速しています。

また、化学物質管理の厳格化に伴い、現場での管理業務の効率化も課題となっています。

これを受け、ローバルは金属光沢感のある「ローバルアルファ」と、低光沢で景観に調和する「マットカバー」において、従来の仕上がりや防錆性能を損なうことなく、より環境配慮に優れた「エコタイプ」を開発しました。

両製品は、労働安全衛生法(有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則)およびPRTR法に該当しない設計です。

これにより、該当製品使用時に法令で義務付けられている「局所排気装置の設置」や「作業環境測定の実施」といった厳格な管理義務の対象外となり、塗装現場における設備投資や管理業務の負担軽減が期待できます。

※この製品は環境配慮型ですが、有機溶剤を含んでいます。

※作業者の健康確保のため、使用の際はこれまで通り通気性の良い場所を選び、適切な換気や保護具(マスク・手袋等)の着用をお願いいたします。

抗菌・抗カビ効果を持つプレミアムジンクリッチペイント。

美しい金属光沢が特長で、亜鉛含有率は92％です。

ALL亜鉛によるソリッドな金属光沢感を実現し、意匠性を求められる箇所に適しています。

また、特殊加工を施した亜鉛顔料の働きにより、塗膜表面での菌やカビの繁殖を抑制します。

下塗りに「ローバルエコタイプ」を使用することで、より高いさび止め性能を発揮します。

ローバル「マットカバーエコタイプ」

発売日：2026年2月以降順次(従来品の在庫がなくなり次第切り替え)

色：黒灰色(N3〜N4)

容量・荷姿希望小売価格(税抜)420ml(エアゾール)2,400円18kg(一斗缶)56,200円

景観に溶け込む低光沢マットグレーのジンクリッチペイントです。

明度N3〜N4の黒灰色で、めっきや金属のギラつきを抑え、周囲の景観と調和します。

低光沢めっきの補修や、黒色めっき鋼板の切断面補修、手すりや階段などのタッチアップに最適です。

この製品は仕上げを目的としたジンクリッチペイントのため、より高いさび止め効果が必要な場合は、下塗りに「水性ローバル」や「エポローバル」を使用することが推奨されています。

性能はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献するさび止め塗料。

ローバル「ローバルアルファエコタイプ」と「マットカバーエコタイプ」の紹介でした。

