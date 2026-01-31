来週の『ばけばけ』松野家、“ヘブン”トミー・バストウのおかげで借金完済！
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」が2月2日〜2月6日に放送される。
【写真】パーティに招かれた銭太郎（前原瑞樹）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第86回（2月2日放送）あらすじ
ついに松野家の借金が返済完了を迎える。感慨にふけるトキ、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。銭太郎（前原瑞樹）も交えて借金完済パーティーが開かれる。そこに「ヘブンさん日録」連載中の梶谷（岩崎う大）が訪れ、パーティーの理由を取材しはじめる。
ヘブンのおかげで借金が返済できたと知った梶谷は早速翌朝の新聞に記事を掲載するが、町の様子にトキは違和感を覚える。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
