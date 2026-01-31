◆米女子プロゴルフツアー ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ 第２日（３０日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）

今季開幕戦の第２ラウンドが行われ、３４位で出た岩井千怜（ちさと、ホンダ）は５バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算１アンダーで１９位に浮上した。トップと７打差。

岩井千は双子の姉、岩井明愛（あきえ、ホンダ）とともに昨年の優勝者として出場。今季から変更した登録名「Ｃｈｉｚｚｙ Ｉｗａｉ」と紹介されたスタートホールから猛チャージが始まった。

７５と崩して出遅れた初日から一転、１番から圧巻の３連続バーディー発進。後半の１０番は第２打をピンそば１メートルに寄せ、１１番パー５はグリーン手前から２メートルにつける好アプローチで連続バーディーを奪った。最終１８番で唯一のボギーを打ったが、４つスコアを伸ばして第２ラウンドを終えた。

岩井千は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「出だしから３つバーディーが取れて、昨日とはまた違ったスタートが切れたので、今日はうれしいラウンドだった」と語った。

◆岩井千に聞く

―第２ラウンドを振り返って。

―コースのコンディションは。

「グリーンのスピード自体は昨日よりちょっと遅くなってた。今日は自分のプレーをしていればアンダーで回れるかなと、気持ちも落ち着きながらプレーできた」

―スタートホールで「Ｃｈｉｚｚｙ Ｉｗａｉ」のコールには慣れたか。

「まだ慣れてはいないけど、Ｃｈｉｚｚｙと聞くとすごいうれしくなる。リーダーボードでＣｈｉｚｚｙの名前を見ているだけでもすごいうれしかった」

―明日のカギは。

「プレーのリズムや組の雰囲気も大事。楽しく明日も回れたらいいなと思う」

―明日へ意気込みは。

「今日も５バーディー取れたので、それ以上に取れるように頑張ります」