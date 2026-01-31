ローストクルミがアクセント！乃が美「ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ノア”」

高級「生」食パン専門店「乃が美」

世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」が監修した、『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ノア”』が、期間限定で登場します。

2026年2月1日(日)より、全国の乃が美店舗、百貨店などのイベント会場、およびオンラインストアにて発売されます。

乃が美「ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ノア”」

販売価格：ハーフサイズ(1斤) 1,800円(税込)〜

販売期間：2026年2月1日(日)〜2月28日(土)

販売対象店舗：国内全店舗・百貨店などのイベント会場・オンラインショップ

乃が美が誇る「究極のくちどけ」と、ゴディバが誇る「上質なカカオの風味」に、「ローストしたクルミ(ノア)」の香ばしさという新しい食感を加えた、大人のための特別なショコラ食パンです。

従来のショコラ食パンの概念を超え、風味、食感、口どけのすべてを追求した一品です。

濃厚なクーベルチュールチョコレートの口どけ

贅沢に練り込まれたベルギー産クーベルチュールチョコレートが、乃が美が大切にするしっとり、ふわふわとした生地と一体化。

温めると、濃厚なカカオの香りが立ち上り、なめらかにとろける至福の口どけを演出します。

ローストしたクルミ(ノア)の香ばしい食感

商品名にある「ノア(Noix)」はクルミを意味します。

丁寧にローストされたクルミがふんだんに練り込まれており、濃厚なチョコレートの中で際立つ香ばしさと、心地よいカリッとした食感が楽しめます。

心満たされる、深い余韻の味わい

甘さと香ばしさの絶妙なバランスは、コーヒーや赤ワインとも好相性。

大切な人への贈り物やご自身への特別なご褒美に最適です。

おすすめの食べ方

お好みの厚さにスライスを行い、軽くトーストするのがおすすめです。

熱を加えることでチョコレートがとろりと溶け出し、クルミの香ばしさが一層引き立ちます。

外はさっくり、中は濃厚な、焼きたてのブラウニーのような贅沢さを楽しめます。

乃が美オンラインショップでの販売

乃が美の公式オンラインショップでは、セット商品も販売されます。

※消費期限は製造から4日間に設定されています。お受け取り後は約3日間を目途にお召し上がりください

※パンの本数分、紙袋・チラシが同梱されます

※1個、または2個の注文、その他の商品と組み合わせての注文については発送受付センターにて電話で承ります

商品名価格(税込)ｺﾞﾃﾞｨﾊﾞ監修 ｼｮｺﾗ「生」食ﾊﾟﾝ“ﾉｱ”3個6,000円ｺﾞﾃﾞｨﾊﾞ監修 ｼｮｺﾗ「生」食ﾊﾟﾝ“ﾉｱ”4個8,000円ｺﾞﾃﾞｨﾊﾞ監修 ｼｮｺﾗ「生」食ﾊﾟﾝ“ﾉｱ”6個12,000円ｺﾞﾃﾞｨﾊﾞ監修 ｼｮｺﾗ「生」食ﾊﾟﾝ“ﾉｱ”2個＋ﾁｮｺﾚｰﾄｸﾘｰﾑ1個5,000円ｺﾞﾃﾞｨﾊﾞ監修 ｼｮｺﾗ「生」食ﾊﾟﾝ“ﾉｱ”2個＋ﾁｮｺﾚｰﾄｸﾘｰﾑ2個6,000円

濃厚なチョコレートと香ばしいクルミが織りなす大人の味わいが楽しめる特別なショコラ食パン。

乃が美「ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ノア”」の紹介でした。

