「ファンとの恋愛ってあり？」不倫や復讐でトーク展開 ゲストは上田竜也＆戸塚純貴 31日放送『ドラマチックに！喋ってお焚き上げ』
テレビ東京は31日、深夜1時25分から2週連続で、トークバラエティ『ドラマチックに！喋ってお焚き上げ』を放送する。不倫や復讐など少し刺激的なテーマでゲストがトークを繰り広げる。
【写真】カッコいい…ファーストサマーウイカらと手を合わせる上田竜也
不倫や復讐など「現実社会では自分が体験できない／できればしたくないことを代わりに見せてくれる」という魅力で強く支持されているドラマの数々。この番組は、そんな「自分の中で無意識に蓋をしていたもの」に気づかせてくれるテレ東ドラマのワンシーンを入り口に、MCファーストサマーウイカとゲストがちょっと刺激的なテーマでしゃべり尽くす番組となっている。
番組後半では、ドラマ24『婚活バトルフィールド37』に出演中の戸塚純貴、ドラマNEXT『聖ラブサバイバーズ』に出演する上田竜也が登場。本人が出演中のドラマをしゃべってお焚き上げするコーナーもある。
今回は、テレ東ドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』『婚活バトルフィールド37』『聖ラブサバイバーズ』など、1月クールに放送中のドラマを中心に、「恋愛で罠を仕掛けたことありますか？」や「趣味は？と聞かれてちょうどいい答えは？」などを思う存分楽しくしゃべり、スタジオも視聴者も気分を晴らす。
他にも「ファンとの恋愛ってあり？」「大人になってからの女同士の喧嘩」「元恋人とお茶行くのってあり？」など、ちょっと物申したい＆ちょっとしゃべりづらい、妄想トークも満載の内容になっている。
■ファーストサマーウイカ コメント
大好評いただいて第2弾！今回はなんと放送中のドラマ出演者さまがスタジオに！
番組の進化もおしゃべりも止まらない！テレ東ドラマの人気にあやかって、毎クール恒例の名物番組を目指します！
■戸塚純貴 コメント
『婚活バトルフィールド37』にちなんだ、モテテク、駆け引き、のお話もさせていただき、自分の生活の中ではそういう経験がなかったのでとても勉強させていただきました。
■上田竜也 コメント
いろんな女性の意見が聞けて楽しかったです！女子会の中に入れてもらった感じがしました。
出演してる『聖ラブサバイバーズ』関連のトークもありましたが、改めて自分と考え方が似てるところもあったりとも思いました。女性は共感できるところも多いんじゃないかと思いますし、男性も新鮮な気持ちで楽しめると思います！
