2026年こそ垢抜ける！プロが教える最新の垢抜け眉の描き方

メイク講師のSAKIです。今年こそは眉美人を目指したい！2026年こそ垢抜けたい方に向け、最新版眉の描き方をプロが伝授します。

最新版！プロも毎日やってる垢抜け眉の描き方

実は筆者も最近眉の描き方を少しアップデートしてみました。2026年こそは垢抜けたい！眉の描き方をアップデートしたい！という方は、ぜひ真似してみてくださいね。

最新の垢抜け眉を作るなら「アイブロウリキッド」は必須

ここ最近豊作なのが「アイブロウリキッド」。眉の形を整えるのは「アイブロウペンシル」が主流でしたが、筆者はペンシルは使わずリキッドを毎日使用しています。

ペンシルのメリットは、ぼかしやすく失敗しづらい、比較的ふんわり感が出しやすい、という点があります。一方、何度も重ねると色がかたまってムラっぽくなってしまったり、眉尻の繊細なラインを出しにくい、というデメリットもあります。

アイブロウリキッドのメリットは「眉尻の繊細なラインが描きやすい」「リアルな毛を足せる」「隙間を埋めやすくスカスカ眉から脱出できる」点です。横顔まで美しく見える眉尻の繊細なライン、自眉が整っているようなリアルな仕上がりは最新の垢抜け眉には必須です。

一方リキッドには「ふんわり感が出せない」というデメリットがありますが、こちらはアイブロウパウダーで解決。

まずはリキッドで眉の隙間の足りない部分、眉尻の繊細なラインを描き足します。最初は力加減など難しいかと思いますが、鉛筆を軽く握るようなイメージで、持ち手はやや長めに持つことで比較的安定します。

眉のラインがガタついている場合は、そこにも1本毛を描くイメージで足しましょう。あとはパウダーを上から重ねてふんわり感を出すだけ。シンプルに仕上げることで、描いた感がなく、自眉がふんわり整ったような自然な仕上がりが叶います！

黄み感NG！「グレーブラウン」を選ぶのがポイント

最新のトレンド眉を描くなら、「グレーブラウン」のリキッドアイブロウやアイブロウパウダーを選びましょう。特にアイブロウパウダーは、黄み感のある色はNGです！

黄みの強い色は明るくカラーリングできて眉の存在感をやわらげる印象が強いですが、カジュアル感が強く出てしまったり、肌色から浮いてしまったり、何より最新のトレンドカラーでもあるグレー、ベージュ、青みカラーとの相性もあまり良くありません。

「でもわたし、髪の色が結構明るいしなあ」という方も、黄み系アイブロウからいますぐ脱出しましょう。

髪の色が暗めな方やブルーベースさんは、グレー感の強いダークなブラウンを。髪の色が明るめな方やイエローベースさんは、グレーをほんのり感じるベージュブラウンを。

グレー系のアイブロウパウダーにも種類がたくさんあるので、パーソナルカラーに合わせて上記のような選び方をするのがいいでしょう。眉の色をアップデートするだけでも一気に今っぽさが出ますよ。

「眉頭の淡さ」が垢抜けのカギ

こちらはずっと変わらず常に発信し続けていることですが、眉頭の淡さは2026年も特に重要です。

グレー系の落ち着いたトーンで眉を仕上げるのがトレンドですが、眉頭が濃くなってしまうとかなり暗い印象に。ですので2026年は特に眉頭の濃さには気をつけましょう。

眉頭がもともと薄いと言う方は、眉頭にはリキッドもパウダーもほぼ何も馴染ませないようにしましょう。一般的な３色パレットのアイブロウパウダーであれば、一番明るい色をサッと軽く眉頭に馴染ませるとふんわり感が出て統一感が出ます。

眉頭にしっかり毛が生えているという方は少し工夫が必要です。先ほどにも書いたように、眉頭には触れないのがいいですが、むしろ淡く整える必要がありますね。

アイブロウパウダーの明るい色を使うだけではカラーリング効果は弱いので、アイブロウマスカラを使って色を整えましょう。最近は「眉コンシーラー」という、脱色したような仕上がりになるアイテムも多数出ています。それを眉頭のみに使用し、グラデーションを作るのもおすすめです。

自宅にあるコンシーラーをスクリューブラシにとって、眉頭のみに馴染ませる方法もあります。

眉頭が明るく整ったら、眉全体の色を統一するために明るめのアイブロウパウダーをサッと上から馴染ませましょう。

まとめ

今回使用したアイテムはこちらです。

セザンヌ アイブロウワックス＆パウダー W1（左のカラーのみ使用）

ロムアンド ハンオールブロウカラ モダンベージュ

サナ ニューボーン シューティングリキッドアイブロウ 03

最新のトレンド眉は「落ち着いたトーン」「自眉感のある仕上がり」がポイントです。ぜひこの記事を参考に、最新の垢抜け眉にチャレンジしてみてくださいね！