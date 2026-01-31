空いてるフックを有効活用！ちょい干しができる100均アイデアグッズ

賃貸の筆者宅には、シャワーフックが2つ備わっています。これを何かに活用できないものか…と思っていた矢先、ダイソーで面白い商品を発見しました。なんとこれ、シャワーフックに差し込むと、浴室干しできるスペースが爆誕するというアイデアグッズ。実際に使ってみるとかなり便利だったので、ご紹介させてください！

商品情報

商品名：シャワーフック用物干しハンガー（タオル掛け付）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横24cm×縦9.7cm

耐荷重（約）：1kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480701080

これ画期的すぎる！ダイソーの優秀な洗濯グッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、洗濯グッズ売り場で気になる商品を発見！その名も『シャワーフック用物干しハンガー（タオル掛け付）』。材質はポリプロピレンで、お値段は￥110（税込）です。

こちら、一体何に使うものかというと、備え付けのシャワーフックに差し込んで使用するちょっと変わったハンガー。洗濯物の浴室干しに一役買ってくれるというものなんです。早速使っていきます！

空いているフックを有効活用できる！『シャワーフック用物干しハンガー（タオル掛け付）』

実際に設置してみるとこんな感じに。浴室にもともと備え付けられているポールのほか、＋αで浴室干しスペースが爆誕しました！賃貸の筆者宅ではシャワーフックが2つ付いていたので、「何かに活用できないかな〜」と思っていたところに出会えた神アイテム。これは運命を感じます…♡

ハンガーの下部はタオルが干せる作りになっていて、これが想像以上に便利。ボディタオルや、浴室の水分を拭き取るための雑巾などがサッと干せます。

もちろん、ハンガーを引っ掛けても◎シャワーホルダー自体が斜めになっているので、自然とハンガーも傾いてしまいますが、バランスを見ながらTシャツを2枚ほど干してみました。途中でハンガーが脱落することもなく、快適に使えるのでお気に入りです♪

今回はダイソーの『シャワーフック用物干しハンガー（タオル掛け付）』をご紹介しました。

シャワーフックを活用して、浴室干しのスペースを作り出せる優れもの。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。