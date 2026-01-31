イングランドのプレミアリーグは23節を終えて首位がアーセナル。マンチェスター・シティ、アストン・ヴィラが後を追う構図となっている。



勝ち点はアーセナルが50、シティとヴィラはともに46。第23節でアーセナルはマンチェスター・ユナイテッドに敗北、シティとヴィラはそれぞれ勝利し、勝ち点差を縮めた。



近年のアーセナルは安定してプレミアで勝ち点を積み重ねているが、リーグタイトルの獲得は03-04シーズンまでさかのぼらなければならない。昨季はリヴァプール、一作季はシティが好調で、どちらも2位でシーズンを終えている。





『Daily mail』ではアーセナルと優勝を争うシティのキャプテンであるポルトガル代表のベルナルド・シウバが今季のタイトルレースに言及した。「両チームともにポイントを落とすと言ったが、残念ながら我々が優位に立つことができず、ネガティブな形で1年をスタートさせてしまった」「けど、彼ら(アーセナル)は私たちからさらに距離を置くことができたのに、そうしなかった。それは私たちの希望になっている」「私がイングランドにいる間にリヴァプールは2回リーグ優勝しているし、シティは6回優勝している。ただ、アーセナルはリーグ優勝を経験していない」「ただ、真実は彼らは我々よりも良い位置にいる。まだ多くの試合が残っており、シーズンごとに状況は異なる。プレミアリーグで戦うという希望と野心は、我々にはまだ残っている」一時は2位との差を広げていたアーセナルだが、直近の5試合では2勝のみとブレーキ。ただ、シウバが語ったように、シティも直近の5試合で1勝のみと思うように勝ち点を積み上げられていない。シティの後半戦のポジティブな要素といえば、アントワーヌ・セメンヨ、マーク・グエイといった即戦力の補強だが、23-24シーズン以来のリーグ優勝を成し遂げることはできるのだろうか。