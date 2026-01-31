「手作業だと地味にめんどくさい…」アレを1本でできる100均調理器

料理の工程で地味に時間がかかる「千切り」。包丁で切るのは面倒ですが、ダイソーの「オールステンレス2WAYピーラー」があれば調理が爆速化します。220円（税込）という安さながら、皮むきと千切りの2機能を備えた本格派。5分もかからずニンジン1本分が完成する、その圧倒的な実力をレポートします。

商品情報

商品名：オールステンレス2WAYピーラー（千切り＆ピーラー）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480698724

1本で2役！ダイソーで見つけた「オールステンレス2WAYピーラー」

ダイソーのキッチングッズコーナーで発見した「オールステンレス2WAYピーラー」は、220円（税込）の商品です。その名の通り、種類の異なる刃が表と裏にそれぞれ付いているのが最大の特徴です。

片方はスタンダードな「皮むき用」、もう片方は「千切り用」になっており、これ1本あれば食材の下準備が完結します。

さらにサイドには、ジャガイモなどの「芽取り」まで装備されている充実ぶり。

オールステンレス製なので、プラスチック製に比べて食材の色移りがなく、見た目もスタイリッシュで清潔感を持って使い続けられます。

5分足らずで1本完結！感動するほどスムーズな千切り体験

実際に使ってみて驚いたのが、その切れ味とスピード感です。皮むき用の刃はサクッと入り、するするとスムーズに剥けます。少し厚めに剥けるタイプなので、しっかりと皮を除去したい時に頼りになります。

そして注目の千切り機能。食材の上を滑らせるだけで、太さが均一な千切りが次々とでき上がります。

5分もかからずにニンジン1本分を千切りにできました。歯ごたえが残る絶妙な太さに仕上がるので、サラダはもちろん、きんぴらやナムルなど幅広い料理に大活躍します。

ただ、食材が小さくなってくると指が刃に近くなり少し怖いので、無理をせず残りはスティック状にして食べてしまうのが安全でおすすめです。

オールステンレスでお手入れ簡単！構造の不安を払拭する使い勝手

刃が複数付いている複雑な構造なので「お手入れが大変そう」と一瞬不安になりましたが、実際に洗ってみると意外とシンプルでした。詰まった食材を引き抜いてしまえば、あとは普通のピーラーと同じ感覚で洗えます。

なによりオールステンレス製なので、汚れ落ちが良く油汚れやニオイが付着してもスッキリ洗い落とせます。

包丁での手作業に比べて圧倒的に時短になり、仕上がりの美しさも文句なし。

220円でこのクオリティが手に入るなら、もう手作業には戻れません。

ダイソーの「オールステンレス2WAYピーラー」は、皮むきと千切りをこれ1本で爆速化してくれる、非常にコスパの高い調理器具でした。毎日の料理をもっと手軽に、美しく仕上げたい方は、ぜひその切れ味を体験してみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。