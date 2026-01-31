元「オセロ」のタレント・松嶋尚美。小６の長女の快挙を明かし、注目を集めている。

３１」日までにインスタグラムで「ララが学校の書き初めで金賞を取りました！やったー！でかしたララちゃん」と歓喜。「鉛筆は、良い言い方をすれば、『個性的』悪く言えば『ぐちゃぐちゃ』やのに笑毛筆は上手い！なんで？」と驚き、「夢の草冠はティアラで、ウの所はショートカットで、、、（省略）をイメージして書いた！らしいです」と独自のセンスを明かした。

力強い文字で「夢の実現」「六年 久田 空詩」と書いた長女。腰まで伸びた超ロングヘアで美女オーラも漂う。

フォロワーは「ララちゃんめちゃくちゃ美文字ですね〜」「めっちゃ綺麗な字」「こんなに大きくなって金賞もとって嬉しくて泣けて来ます」「絵の感覚なのかなー？伸び伸びしてる字がすてき」「大きく綺麗な字でビックリ」「絵もうまいしなんかすごい才能がありそう」「遺伝？」「芸術的センスが備わってる感じがする」「うーまっ！！」と絶賛の声を寄せた。

松嶋は２００８年にロックバンド「ＭＡＲＳＡＳ ＳＯＵＮＤ ＭＡＣＨＩＮＥ」のボーカル、ヒサダトシヒロと結婚。１１年１２月に長男、１３年６月に長女を出産した。昨年が長男の珠丸くんがテレビ初出演し、「イケメン」と話題になった。