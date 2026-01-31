◇米女子ゴルフツアー ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第2日（2026年1月30日 フロリダ州 レークノナ・クラブ＝6624ヤード、パー72）

今季開幕戦の第2ラウンドが行われ、単独首位で出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は3バーディー、2ボギーの71で回り、通算7アンダーで3位に後退した。トップと1打差で週末に向かう。

29位で出た古江彩佳（25＝富士通）が6バーディー、ボギーなしのこの日最少スコア66をマークし、通算4アンダーの11位に浮上した。

71で回った岩井明愛（23＝Honda）も4アンダーの11位。68の岩井千怜（23＝Honda）と69の山下美夢有（24＝花王）は1アンダーの19位。

70の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）はイーブンパーで25位。73の西郷真央（24＝島津製作所）は1オーバーの27位。笹生優花（24＝アース製薬）は78と崩れ13オーバーで38位だった。

リディア・コ（28＝ニュージーランド）とロティ・ウォード（22＝英国）が8アンダーで首位に並んだ。

過去2年の優勝者のみ39人が参加する大会はプロアマ形式で実施。予選カットなしの72ホールで争われる。日本勢は8人が出場している。