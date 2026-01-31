【図形クイズ】1分で解ける？ 三角形は全部で何個ある？シンプルだけど意外な落とし穴も
シンプルだからこそ、注意深く観察する力が試される「図形数え上げクイズ」！
今回は、有名な紋章のようにも見える三角形の図形です。頭をリラックスさせて、いくつ隠れているか探してみてください。
ヒント：小さな三角形を数え終わったら、それらを包み込む「一番外側の大きな形」を忘れていないかチェックしてみてくださいね！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
図形を整理して数えると、次のようになります。
・内部の小さな三角形：4つ（上、左下、右下、そして中央の逆向き）
・一番外側の大きな三角形：1つ
これらを合計すると、4 ＋ 1 ＝ 5個になります。
ついつい目に見える小さなパーツだけに集中してしまいがちですが、全体を俯瞰（ふかん）して捉えることも、脳トレにおいては非常に大切なポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
