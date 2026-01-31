モデルのみりちゃむこと大木美里亜さんは1月29日、自身のInstagramを更新。美しい太ももが際立つミニ丈スカート姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：みりちゃむさん公式Instagramより）

モデルのみりちゃむこと大木美里亜みりちゃむさんは1月29日、自身のInstagramを更新。ミニ丈スカート姿を披露しました。

【写真】みりちゃむ、美しい太もも際立つミニ丈姿！

「可愛いすぎるし美脚すぎる」

みりちゃむさんは「記者会見ありがとうございました イベントまであと数日なのやばいなぁ みんな楽しみにしててね」とつづり、3枚の写真を投稿。チェックのジャケットに黒いミニ丈スカート姿で脚を組んで座り、美しい太ももが際立っています。

コメントでは「可愛い過ぎやろ」「神やな」「おでこがキレイ」「足綺麗」「可愛いすぎるし美脚すぎる」「女帝感が…」などの声が寄せられています。

1日限定のアイドルグループ・DRAW△（ハート）ME

1日限定のアイドルグループ・DRAW△（ハート）MEのメンバーとしても注目を集めているみりちゃむさん。今回投稿された写真は、28日に都内で行われたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』の記者会見に出席した際のオフショットでした。1日限りのイベントは2月3日に神奈川県のパシフィコ横浜で開催されます。みりちゃむさんのイベントのオフショットにも期待したいですね！
(文:福島 ゆき)