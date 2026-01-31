シーハンは昨季6勝＆防御率2.82＆奪三振率10.92をマーク

ドジャースは1月31日（日本時間2月1日）に恒例のファンフェスタを開催する。その前日、13人の選手が本拠地の隣にある「フランク・ホッチキン・メモリアル・トレーニングセンター」を訪問。ファンから大歓声を受けた。中でも、イケメン右腕の“特技”に黄色い声が飛び交った。

キム・ヘソン内野手、ウィル・クライン投手らとともに現れたのは26歳のエメ・シーハン投手だ。トミー・ジョン手術から復帰したメジャー2年目の昨季は15登板（12先発）して6勝3敗、防御率2.82、WHIP0.97、奪三振率10.92と見事な成績を残し、今季は先発ローテーション入りが期待されている。

ドジャースナインは様々なアクティビティを通してファンと交流。シーハンが挑戦したのは、バスケットコートのハーフラインからゴールを狙うチャレンジだ。右腕は呼吸を整えて一投すると、ボールは綺麗な弧を描いてリングに当たることなく見事に成功。体育館は大歓声が起き、ナインも雄叫びを上げて喜んでいた。

地元メディア「ドジャース・ネーション」もシーハンのシュート動画を投稿し、「エメ・シーハンが、エル・ランチョ高校でとんでもないハーフコートショットを鮮やかに決めました！」と驚きを持って伝えている。

ドジャースといえば、自宅にバスケットコートがあるムーキー・ベッツ内野手がバスケも得意な選手として毎回話題にあがる。シーハンもその“一角”に食い込んでくるかもしれない。（Full-Count編集部）