「ケンタッキー」クリスピーが2週間限定で半額に！ 2．11まで
「ケンタッキーフライドチキン」は、「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、1月29日（木）から2月11日（水）までの期間限定で、全国の店舗で実施中だ。
■おトクに味わえる2週間
今回実施中のキャンペーンは、今年で発売28（にわとり）周年を迎える人気のサイドメニュー「カーネルクリスピー」を、通常価格290円のところ、半額の140円で楽しめる企画。
本商品は、”天ぷら”をヒントに開発された日本発祥のメニューで、さっぱりとした鶏むね肉に、にんにくと醤油をベースとした味付けを施し、独自に開発した衣で包んで、店舗で一つひとつ丁寧に揚げている。
実は「カーネルクリスピー」、親子丼にアレンジして楽しむ方法もあるのだとか。一口大に切った「カーネルクリスピー」を、卵とだしで“ふわとろ和風”にして、ごはんの上に乗せるというレシピで、見た目は完全に親子丼だ。半額のうちに試してみてもいいかもしれない。
【「カーネルクリスピー」でつくる親子丼】
【材料（1人分）】
カーネルクリスピー 2ピース
卵 2個
玉ねぎ 4分の1個
めんつゆ（3倍） 大さじ1と2分の1
水 100cc
ごはん どんぶり1杯
三つ葉、刻み海苔 お好みで
【作り方】
（1）オーブントースターでカリッと温めた「カーネルクリスピー」2ピースを一口大に切る。玉ねぎは芯を取り、薄切りにする。三つ葉は3cm幅に切る。ボウルに卵を割り入れ、混ぜる（溶き卵）。
（2）フライパンに水、めんつゆ、玉ねぎを入れて中火で煮立て、玉ねぎが透き通ったら「カーネルクリスピー」を入れ、さらに1分程煮る。
（3）溶き卵3分の2量をまわし入れてフタをし、中火のまま1分程加熱する。残りの卵液をまわし入れ、フタをして10秒ほど加熱する（親子煮）。
（4）器にごはんを盛り、親子煮をのせて三つ葉、刻み海苔をちらす。
